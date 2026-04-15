La isla del Caribe que enamora a los argentinos y cuesta menos de lo que crees

Es una gran elección. Cuando en Argentina llega el frío, el Caribe mantiene calor y playas listas para el descanso. La isla de Aruba se destaca en otoño por su clima estable, pocas lluvias y mar calmo. Es un destino elegido por quienes buscan tranquilidad, buen servicio y paisajes que parecen de postal.

Entre abril y junio, Aruba registra temperaturas de 26 a 31 grados. A diferencia de otras islas, está fuera del cinturón de huracanes. Esto reduce el riesgo de tormentas y asegura días de sol. Este dato marca diferencia al planificar un viaje sin sorpresas.

Otro punto fuerte es la baja de turistas tras la temporada alta. Las playas se ven más despejadas y los hoteles ofrecen mejores precios. Esto permite disfrutar con más espacio y sin multitudes, algo que muchos viajeros valoran.

Las playas son su mayor atractivo. Eagle Beach figura entre las mejores del mundo. Arena blanca, agua clara y poco oleaje crean un entorno ideal para descansar o nadar sin esfuerzo.

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Aruba también es conocida por su seguridad. Es una de las islas con menor índice de delitos en el Caribe. Esto permite recorrerla con calma, tanto de día como de noche. Un punto que suma al elegir destino.

Desde Argentina, el viaje toma entre 9 y 11 horas con escala. No se exige visa para turismo en estancias cortas. Además, hay opciones de hoteles all inclusive y también alojamientos más pequeños, según el presupuesto.