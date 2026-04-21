Netflix: esta serie generó polémica mundial y aún la puedes ver

La serie que incomodó a millones y aún sigue siendo tendencia. Polémica y misterio: el thriller de Netflix que sigue dando que hablar.

No pasó desapercibida. Generó debate desde el primer episodio. En Netflix, esta serie logró impactar en poco tiempo: Mesías. Su historia provocó discusiones globales sobre religión, poder y fe. Años después, sigue siendo una de las más buscadas.

Netflix: de qué trata Mesías La serie fue creada por Michael Petroni y se estrenó en 2020. Presenta a un hombre misterioso que aparece en Medio Oriente y comienza a reunir seguidores. Su figura crece hasta llegar a Estados Unidos, donde su presencia genera tensión política y social.

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La trama se centra en una investigación. Una agente de la CIA intenta descubrir quién es realmente este líder. Nadie sabe su origen. Nadie confirma si es un salvador o un manipulador. Esa duda sostiene toda la serie.