Netflix: pocos capítulos y una historia real que te deja sin palabras

Una historia corta en Netflix que te muestra lo más oscuro del amor, tensión y un crimen que sacudió a todos.

Es fuerte. Y no pasa desapercibida. En Netflix hay una miniserie corta con una historia de crimen real, tensión y emociones intensas. Ambientada en Estados Unidos en los años 80, cuenta un caso que sacudió a una comunidad entera. Son pocos capítulos, pero cada uno es difícil de ignorar.

Una historia de amor y muerte Amor y muerte se inspira en un caso real ocurrido en Texas en 1980. La historia sigue a Candy Montgomery, una mujer casada que inicia una relación fuera de su matrimonio. Lo que parece una aventura termina en un hecho violento que rompe la calma de un pueblo donde todos se conocen.

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La serie muestra cómo una comunidad ordenada esconde tensiones profundas. Relaciones cerradas, presión social y secretos que crecen en silencio. Cada episodio suma detalles que ayudan a entender el contexto y el clima previo al crimen. Nada es tan simple como parece en la superficie.