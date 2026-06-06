Netflix: la película que cuenta cómo México logró organizar el Mundial de 1986

La flamante película de Netflix revive la épica gesta del país para albergar el Mundial de 1986, un hito que combinó humor y política.

Netflix continúa apostando por historias inspiradas en hechos reales y una de sus incorporaciones más llamativas es México 86, una película que combina comedia, política y fútbol para contar cómo el país logró convertirse en sede de la Copa del Mundo de 1986 contra todo pronóstico.

De qué trata México 86 La producción se centra en la figura de Martín de la Torre, un funcionario apasionado por el fútbol que se propone una misión que parecía imposible: conseguir que México organizara el campeonato más importante del planeta.

La película reconstruye las negociaciones, los conflictos políticos y las maniobras que hicieron posible que el país terminara albergando el torneo. En el camino, el protagonista deberá enfrentarse a intereses contrapuestos, luchas de poder y decisiones que pondrán a prueba sus convicciones.

Un elenco destacado La producción está protagonizada por Diego Luna, quien además participa como productor ejecutivo. El elenco también cuenta con las actuaciones de Daniel Giménez Cacho, Karla Souza, Álvaro Guerrero, Memo Villegas y Juan Pablo Fernández.

Dirigida por Gabriel Ripstein y escrita por Daniel Krauze junto al propio Ripstein, el film ofrece una mirada diferente sobre uno de los eventos deportivos más importantes del siglo XX.