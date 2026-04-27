La "flor de oro" que desafía al frío y llena de vida el jardín en otoño

Hay una planta para el jardín o el balcon que resiste las bajas temperaturas y es ideal para esta temporada del año.

Cuando los días se acortan y la mayoría de las plantas entran en su etapa de reposo, existe una especie que es capaz de mantener el color en el jardín y en balcones: el crisantemo. Esta planta se ha consolidado como la reina indiscutida de la temporada.

Un jardín lleno de vida El nombre de la planta proviene del griego y se traduce literalmente como “flor de oro”. Si bien en muchos países su significado varía, su esencia siempre está ligada a conceptos poderosos.

Por ejemplo, en Japón la planta es un emblema nacional de nobleza (junto al cerezo).En China se asocia con la sabiduría y la plenitud. Mientras que en Centroamérica es un símbolo de afecto y declaraciones románticas.

Cuidados

Los crisantemos combaten la humedad de la casa Foto: Shutterstock Una planta que trae color al jardín. Foto: Shutterstock Si bien tiene una apariencia sofisticada, el mantenimiento de esta planta es sencillo si se siguen pautas básicas. El crisantemo necesita mucha claridad, pero sin exposición directa al sol fuerte. Es una flor que se siente cómoda en un rango de entre 13 y 18°C, soportando muy bien los descensos térmicos típicos del otoño.