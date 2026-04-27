La "flor de oro" que desafía al frío y llena de vida el jardín en otoño
Hay una planta para el jardín o el balcon que resiste las bajas temperaturas y es ideal para esta temporada del año.
Cuando los días se acortan y la mayoría de las plantas entran en su etapa de reposo, existe una especie que es capaz de mantener el color en el jardín y en balcones: el crisantemo. Esta planta se ha consolidado como la reina indiscutida de la temporada.
Un jardín lleno de vida
El nombre de la planta proviene del griego y se traduce literalmente como “flor de oro”. Si bien en muchos países su significado varía, su esencia siempre está ligada a conceptos poderosos.
Por ejemplo, en Japón la planta es un emblema nacional de nobleza (junto al cerezo).En China se asocia con la sabiduría y la plenitud. Mientras que en Centroamérica es un símbolo de afecto y declaraciones románticas.
Cuidados
Si bien tiene una apariencia sofisticada, el mantenimiento de esta planta es sencillo si se siguen pautas básicas. El crisantemo necesita mucha claridad, pero sin exposición directa al sol fuerte. Es una flor que se siente cómoda en un rango de entre 13 y 18°C, soportando muy bien los descensos térmicos típicos del otoño.
En cuanto al riego, la clave es el equilibrio. La tierra debe estar siempre húmeda, pero nunca encharcada. Durante la etapa de floración, se aconseja aplicar un fertilizante líquido cada dos semanas para potenciar el brillo de sus pétalos.
Para prolongar la vida de la planta, se recomienda retirar las flores marchitas de inmediato. Esto permite redirigir la energía hacia los nuevos brotes y mantiene la estética del jardín impecable durante toda la estación fría.