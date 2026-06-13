El fertilizante natural para activar la floración y el crecimiento de las plantas de interior durante el invierno

Cómo transformar los marlos de choclo en un potente abono casero y por qué el invierno es la mejor época para usarlos en el jardín.

Lo que todos tiran a la basura puede ser el mejor fertilizante.

Cuando cocinamos choclo en casa retiramos los granos de los marlos para comerlos y tiramos a la basura un potente fertilizante para el jardín. Los marlos, al descomponerse, aportan materia orgánica, retienen la humedad y mejoran la estructura de la tierra.

Una de las ventajas del marlo es que se descomponen lentamente y libera nutrientes durante mucho tiempo, alimentando la tierra de manera sostenida por meses. Pero también sirve como refugio y alimento para lombrices y bacterias que son beneficiosas para el suelo.

marlo, desecho del choclo El marlo del choclo puede ser un buen fertilizante. Archivo Las 4 formas de usar el marlo del choclo en el jardín Cortar el marlo en pedazos de 2 a 5 centímetros y mezclarlo con tus residuos verdes (frutas y/o verduras).

Enterrar los trozos directamente en canteros vacíos a una profundidad de 15 a 20 centímetros para que se deshagan bajo tierra.

Triturar los marlos y colocarlos sobre la superficie de la tierra para proteger las raíces del sol y evitar malas hierbas.

Colocar trozos enteros o partidos en la base de las macetas para sustituir las piedras y mejorar el drenaje. Precauciones de uso: cuándo colocarlo El marlo de choclo es muy nutritivo para las plantas aunque hay que tener cuidado con su frecuencia. Si se aplica en el suelo, tiene que hacerse una o dos veces al año, preferentemente durante las preparaciones de canteros antes de la siembra. Pero si se usa como acolchado hay que renovarlo cada 6 meses ya que se irá integrando lentamente a la tierra.