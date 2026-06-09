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Soporta las heladas de Mendoza y combate la tos: la planta medicinal olvidada que debés tener en tu jardín este invierno

El malvavisco se banca las temperaturas extremas y muy fácil de cuidar. Todos los cuidados y precauciones que debés conocer.

Marla Ferrón

La planta medicinal clave para este invierno.

La planta medicinal clave para este invierno.

Shutterstock

El jardín, además de decorar, puede ser el refugio de tus propias plantas medicinales. La menta y la lavanda son comunes en los patios mendocinos. Sin embargo, hay muchas especies que nunca se plantan porque se desconocen sus beneficios y hermosura.

Una de ellas es el malvavisco, una planta medicinal que actúa como un potente calmante y protector natural. Sus hojas y sus flores se usan en medicina por sus propiedades desinflamatorias, expectorantes y cicatrizantes. Por eso, es una especie ideal para combatir la tos y los problemas respiratorios propios del invierno.

El malvavisco es un arbusto silvestres que mide entre 1 y 1.5 metros de altura. Tiene un aspecto globoso, muy ramificado y se destaca por su follaje de tono verde grisáceo y sus delicadas flores color salmón.

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Cómo consumir malvavisco en casa

El malvavisco se puede consumir en infusión o por maceración en frío. En el caso del té, solo se deben hervir las hojas y las flores por unos minutos para hacer un té calmante. Pero si se consume por maceración, se recomienda dejar la raíz o las hojas reposando en agua fría durante varias horas.

Aunque es una planta con grandes “poderes” medicinales, no se aconseja su uso en niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con diabetes sin consultar a un profesional. Tampoco hay que consumirlo en exceso porque puede causar malestar estomacal.

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La planta con propiedades medicinales que es perfecta para el invierno.&nbsp;

La planta con propiedades medicinales que es perfecta para el invierno.

Una planta resistente: cómo cuidarla

Al ser una planta nativa, el malvavisco es sumamente resistente y requiere muy poco mantenimiento.

  • Requiere sol pleno
  • El riego debe ser moderado.
  • El suelo necesita excelente drenaje y crece bien en terrenos arenosos
  • Es muy resistente al calor extremo del verano y a las heladas invernales
  • La poda se realiza a finales de invierno

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