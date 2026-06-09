Soporta las heladas de Mendoza y combate la tos: la planta medicinal olvidada que debés tener en tu jardín este invierno

El malvavisco se banca las temperaturas extremas y muy fácil de cuidar. Todos los cuidados y precauciones que debés conocer.

El jardín, además de decorar, puede ser el refugio de tus propias plantas medicinales. La menta y la lavanda son comunes en los patios mendocinos. Sin embargo, hay muchas especies que nunca se plantan porque se desconocen sus beneficios y hermosura.

Una de ellas es el malvavisco, una planta medicinal que actúa como un potente calmante y protector natural. Sus hojas y sus flores se usan en medicina por sus propiedades desinflamatorias, expectorantes y cicatrizantes. Por eso, es una especie ideal para combatir la tos y los problemas respiratorios propios del invierno.

El malvavisco es un arbusto silvestres que mide entre 1 y 1.5 metros de altura. Tiene un aspecto globoso, muy ramificado y se destaca por su follaje de tono verde grisáceo y sus delicadas flores color salmón.

malvavisco Cómo consumir malvavisco en casa El malvavisco se puede consumir en infusión o por maceración en frío. En el caso del té, solo se deben hervir las hojas y las flores por unos minutos para hacer un té calmante. Pero si se consume por maceración, se recomienda dejar la raíz o las hojas reposando en agua fría durante varias horas.

Aunque es una planta con grandes “poderes” medicinales, no se aconseja su uso en niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con diabetes sin consultar a un profesional. Tampoco hay que consumirlo en exceso porque puede causar malestar estomacal.