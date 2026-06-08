Buscan el calor de las casas en invierno: las 3 plantas que debés tener en tu hogar para ahuyentar a los alacranes

En invierno, el alacrán aparecen mucho menos que en verano, pero buscan refugio en ambientes cálidos y calefaccionados como hogares, cañerías o grietas. Así, las casas se convierten en los lugares ideales para sobrevivir.

Lo recomendable es llamar a un especialista para que quite los alacranes, pero también se puede prevenir su aparición con plantas. En Mendoza, las más usadas son la lavanda, la menta y la ruda, que crecen fácilmente en climas áridos y necesitan pocos cuidados.

La lavanda es la más popular y efectiva. Sus aceites esenciales contienen sustancias que ahuyentan a los alacranes . Aunque para los humanos es un aroma agradable y relajante, resulta insoportable para los arácnidos y los aleja de su lugar.

Para que la lavanda crezca fuerte y saludable necesita un mínimo de 6 horas de sol directo al día para florecer abundantemente. En cuanto a riego, se suele hacer 1 vez por semana; y en invierno, se reduce al mínimo o se suspende.

La lavanda actúa como un escudo natural para los alacranes.

La menta: el clásico de la cocina que actúa como escudo protector

La menta posee un aroma muy penetrante que les resulta hostil. Por lo general prefiere los lugares húmedos y sombreados, por lo que es ideal para colocar cerca de las ventanas o bajo grifos de exterior.

Para que funcione como un repelente natural hay que mantenerla cerca de puertas y ventanas. Pero también distribuir hojas frescas machacadas en esquinas oscuras, debajo de los muebles y en puntos estratégicos.

menta La menta es una de las plantas más usadas en la cocina. Shutterstock

La ruda: la planta que necesita riego moderado

Por último, la ruda genera un aroma molesto e irritante, lo que obliga a los alacranes a buscar refugio en otros lugares.

En este caso, la planta necesita un lugar con abundante luz y riego moderado, dejando secar la tierra entre riegos, y protegiéndola de las heladas y el frío intenso.