Jardinería: tres plantas que se pueden podar durante los meses más fríos del año

El invierno es la temporada clave para la poda de ciertas plantas de jardinería, preparando el terreno para la primavera.

Aunque muchas personas creen que el invierno es una época de descanso para las plantas y la jardinería, estos meses son fundamentales para realizar tareas de mantenimiento. De hecho, varias especies entran en reposo vegetativo durante esta temporada, lo que convierte a la poda en una práctica clave para favorecer un crecimiento más fuerte y saludable en primavera.

Tres especies ideales para podar en invierno Una de las especies que mejor responde a la poda invernal es el rosal. Al encontrarse en reposo, los cortes generan menos estrés y ayudan a estimular una floración más abundante durante la primavera. Además, permite eliminar ramas secas, débiles o enfermas.

Otra planta que puede podarse durante esta época es la parra o vid. De hecho, la poda invernal es una práctica habitual para controlar su crecimiento y favorecer una mejor producción de hojas y frutos cuando regresan las temperaturas más cálidas.

planta poda Algunas plantas agradecen una poda en invierno y responden con un crecimiento más fuerte en primavera. Pixabay

Además, los árboles frutales de hoja caduca, como el duraznero, el ciruelo o el manzano, también suelen podarse en invierno. Al haber perdido sus hojas, resulta más sencillo identificar las ramas que conviene retirar para mejorar la estructura de la planta.