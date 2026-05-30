La inteligencia artificial revela cuántas horas al día deberías usar el celular

¿Cuántas horas deberías usar el celular al día? La inteligencia artificial elaboró una respuesta para colaborar en tu bienestar.

Según la inteligencia artificial, limitar el uso recreativo del celular ayuda a reducir la fatiga visual y mejora el descanso nocturno.

Muchas personas acostumbran a despertarse y lo primero que hacen es agarrar el celular para scrollear. También suele ser lo último que ven antes de acostarse. Sin embargo, este hábito no siempre es saludable. Por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es el tiempo recomendado de uso del celular y cómo puede afectar nuestro bienestar.

Según la IA, no existe una cantidad exacta de horas que funcione para todas las personas, ya que depende de factores como el trabajo, estudios y las actividades diarias. Sin embargo, coincide con las recomendaciones de distintos especialistas, que sugieren limitar el tiempo de ocio frente a las pantallas a unas dos o tres horas por día.

Cuántas horas recomienda la inteligencia artificial La inteligencia artificial explica que el problema no suele ser el uso total del celular, sino el tiempo que se dedica a redes sociales, videos o entretenimiento. Muchas personas utilizan el teléfono para trabajar, estudiar o realizar trámites, por lo que resulta difícil establecer un límite general. Aun así, recomienda que el uso recreativo no supere las tres horas diarias y que se realicen pausas frecuentes para descansar la vista.

Además, advierte que el exceso de tiempo frente a la pantalla puede provocar fatiga visual, alteraciones del sueño, dolores de cabeza y dificultades para concentrarse. También señala que usar el celular durante las comidas o justo antes de dormir puede afectar la calidad del descanso y aumentar los niveles de estrés.

comer celular La inteligencia artificial aconseja hacer pausas frecuentes y evitar el uso de pantallas durante las comidas. Shutterstock