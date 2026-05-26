Antes de tirar las hojas secas y amarillas, mirá estas 3 formas de aprovecharlas en el jardín

No tires las hojas secas de otoño. Te mostramos 3 formas de darles una nueva vida y mejorar tu jardín.

Durante el otoño, la acumulación de hojas secas en veredas y patios se vuelve una constante difícil de evitar. Lejos de ser un desperdicio que simplemente se debe limpiar y embolsar, estos restos vegetales son un recurso clave en la jardinería si se aplican las técnicas correctas para convertirlos en abono natural.

Usarlas para proteger las raíces del frío Las hojas pueden abonar la tierra, pero antes sirven como una cobertura natural sobre el suelo. Este método es conocido como mulching (o acolchado) y ayuda a conservar la humedad, además de proteger las raíces durante los días más fríos del otoño y del invierno. Para implementarlo, solo hace falta colocar una capa de hojas secas alrededor de plantas, árboles o arbustos para reducir el impacto de las heladas.

El truco definitivo para hacer abono casero con hojas secas Aprende a hacer compost para aportar nutrientes a tu jardín. Foto: Freepik Las hojas secas sirven como abono y ayudan a proteger raíces durante los días de frío. Foto: Freepik

Mejorar la tierra del jardín En el caso de querer usar las hojas como abono directo para mejorar el suelo, se recomienda triturarlas y mezclarlas con la tierra. De esta manera, se incorporan nutrientes orgánicos que optimizan la estructura del sustrato, airean el suelo y favorecen el crecimiento de nuevas plantas.