Jardinería: 5 plantas de interior perfectas para darle color al invierno dentro de casa
Jardinería y plantas de interior: cinco especies ideales para llenar de color la casa durante el invierno.
Con la llegada de las bajas temperaturas, los amantes de la jardinería comienzan a pasar más tiempo adentro de casa que afuera. Por eso, es el momento ideal para ponerle brillo y color al interior del hogar, eligiendo cuidadosamente aquellas especies que resisten perfectamente el frío y se adaptan a la vida bajo techo.
Las plantas para el interior de casa
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Violeta de los Alpes: florece en invierno con tonos rosas, rojos y violetas. Necesita ambientes frescos y riego desde abajo para no dañar sus tallos.
Anturio: aporta un toque exótico con sus llamativas hojas de color rojo brillante. Requiere espacios templados y buena luz indirecta.
Calathea Triostar: destaca por sus hojas de tonos verdes, crema y fucsia. Prefiere la claridad tamizada y agradece la humedad ambiental.
Kalanchoe: una suculenta muy resistente con flores amarillas, naranjas o rojas. Es ideal para principiantes y necesita riegos muy espaciados.
Orquídea Phalaenopsis: suma elegancia con flores de larga duración. Exige mucha luz natural cerca de una ventana y riego solo cuando sus raíces se vean grises.
Recomendaciones para las plantas de interior en invierno
El secreto para que las plantas de interior se adapten bien a las bajas temperaturas está en no llenarlas de agua, sino en controlar la calefacción. Los ambientes cerrados y el aire seco de las estufas se pueden convertir en enemigas de nuestras plantas. En este sentido, se recomienda ubicarlas lejos y además, pasarles un trapo húmedo para quitarles el polvo y puedan respirar mejor.