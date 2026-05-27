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Jardinería: 5 plantas de interior perfectas para darle color al invierno dentro de casa

Jardinería y plantas de interior: cinco especies ideales para llenar de color la casa durante el invierno.

Alejandro Llorente

Los amantes de la jardinería aprovechan el invierno dentro del hogar.
Los amantes de la jardinería aprovechan el invierno dentro del hogar. Gemini

Con la llegada de las bajas temperaturas, los amantes de la jardinería comienzan a pasar más tiempo adentro de casa que afuera. Por eso, es el momento ideal para ponerle brillo y color al interior del hogar, eligiendo cuidadosamente aquellas especies que resisten perfectamente el frío y se adaptan a la vida bajo techo.

Las plantas para el interior de casa

  • Violeta de los Alpes: florece en invierno con tonos rosas, rojos y violetas. Necesita ambientes frescos y riego desde abajo para no dañar sus tallos.

  • Anturio: aporta un toque exótico con sus llamativas hojas de color rojo brillante. Requiere espacios templados y buena luz indirecta.

  • Calathea Triostar: destaca por sus hojas de tonos verdes, crema y fucsia. Prefiere la claridad tamizada y agradece la humedad ambiental.

  • Kalanchoe: una suculenta muy resistente con flores amarillas, naranjas o rojas. Es ideal para principiantes y necesita riegos muy espaciados.

  • Orquídea Phalaenopsis: suma elegancia con flores de larga duración. Exige mucha luz natural cerca de una ventana y riego solo cuando sus raíces se vean grises.

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Durante el invierno se recomienda mantener las plantas lejos de estufas y calefacci&oacute;n.

Durante el invierno se recomienda mantener las plantas lejos de estufas y calefacción.

Recomendaciones para las plantas de interior en invierno

El secreto para que las plantas de interior se adapten bien a las bajas temperaturas está en no llenarlas de agua, sino en controlar la calefacción. Los ambientes cerrados y el aire seco de las estufas se pueden convertir en enemigas de nuestras plantas. En este sentido, se recomienda ubicarlas lejos y además, pasarles un trapo húmedo para quitarles el polvo y puedan respirar mejor.

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