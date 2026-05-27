Jardinería: 5 plantas de interior perfectas para darle color al invierno dentro de casa

Con la llegada de las bajas temperaturas, los amantes de la jardinería comienzan a pasar más tiempo adentro de casa que afuera. Por eso, es el momento ideal para ponerle brillo y color al interior del hogar, eligiendo cuidadosamente aquellas especies que resisten perfectamente el frío y se adaptan a la vida bajo techo.

Violeta de los Alpes: florece en invierno con tonos rosas, rojos y violetas. Necesita ambientes frescos y riego desde abajo para no dañar sus tallos.

Recomendaciones para las plantas de interior en invierno

El secreto para que las plantas de interior se adapten bien a las bajas temperaturas está en no llenarlas de agua, sino en controlar la calefacción. Los ambientes cerrados y el aire seco de las estufas se pueden convertir en enemigas de nuestras plantas. En este sentido, se recomienda ubicarlas lejos y además, pasarles un trapo húmedo para quitarles el polvo y puedan respirar mejor.