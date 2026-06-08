Las tres plantas de floración extendida para tener color en el jardín todo el año

La clave para un jardín florido sin interrupciones reside en la elección de especies resistentes y la aplicación de técnicas sencillas de mantenimiento.

El secreto de la eficiencia y el color continuo en el jardín radica en la selección inteligente de plantas perennes de floración extendida, alternativas nobles que resisten los cambios de clima y resurgen cada temporada con mayor fuerza.

La clave del éxito reside en combinar dos factores, por un lado especies con ciclos escalonados y la aplicación de podas simples para forzar los nuevos brotes.

Las plantas que convienen Una opción es la

Captura de pantalla 2026-06-08 084530 Coreopsis, una de las plantas que embellecen el jardín. , una alternativa para cubrir sectores expuestos a la radiación solar directa sin demandar riegos excesivos. Informes de la Extensión de Carolina del Norte y la Universidad de Illinois destacan su generosa ventana de floración, que arranca a finales de la primavera y se estira hasta el final del verano si se eliminan las flores marchitas.

Otra alternativa propuesta es la salvia perenne. Para los que buscan altura y, contraste cromático las salvias son imbatibles. Florecen con fuerza durante los meses de calor intenso y el inicio del otoño. Un truco es cortar las espigas secas que estimula una segunda oleada de flores y las ayuda a recuperar porte..