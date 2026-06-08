Cómo cultivar plantas en agua y mantenerlas saludables

Todos están usando frascos con agua para decorar la casa y esta es la razón. El secreto para que tus plantas crezcan en agua sin pudrirse ni marchitarse.

Cultivar plantas en agua ganó espacio en hogares pequeños, oficinas y cocinas: es limpio, decorativo y fácil de mantener. Además, ver crecer las raíces dentro de un recipiente transparente genera una sensación especial. Muchas especies sobreviven durante años solo con agua, luz y algunos cuidados básicos.

Plantas en agua: la tendencia que crece dentro del hogar No todas las plantas necesitan macetas llenas de tierra. Algunas variedades desarrollan raíces fuertes dentro del agua y conservan sus hojas verdes durante mucho tiempo. Entre las favoritas aparecen el potus, el singonio, la tradescantia, el filodendro y el bambú de la suerte. También hay hierbas aromáticas como la albahaca y la hierbabuena que crecen muy bien en frascos de vidrio.

plantas agua

El recipiente cumple un papel importante. El vidrio transparente deja observar el estado del agua y el crecimiento de las raíces. Antes de usarlo, conviene lavarlo bien y llenarlo con agua reposada durante 24 horas. Ese detalle ayuda a reducir restos de cloro que afectan el desarrollo de los esquejes.

El tallo debe quedar sumergido en la zona donde aparecen los nudos. Desde ahí nacen las raíces nuevas. Muchas personas utilizan un pequeño complemento casero para conservar el agua en mejor estado. Algunos jardineros agregan un diente de ajo triturado y unas gotas de agua oxigenada al 3%. Las cantidades son pequeñas y el agua debe cambiarse una vez por semana.