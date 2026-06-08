Cómo cultivar plantas en agua y mantenerlas saludables
Todos están usando frascos con agua para decorar la casa y esta es la razón. El secreto para que tus plantas crezcan en agua sin pudrirse ni marchitarse.
Cultivar plantas en agua ganó espacio en hogares pequeños, oficinas y cocinas: es limpio, decorativo y fácil de mantener. Además, ver crecer las raíces dentro de un recipiente transparente genera una sensación especial. Muchas especies sobreviven durante años solo con agua, luz y algunos cuidados básicos.
Plantas en agua: la tendencia que crece dentro del hogar
No todas las plantas necesitan macetas llenas de tierra. Algunas variedades desarrollan raíces fuertes dentro del agua y conservan sus hojas verdes durante mucho tiempo. Entre las favoritas aparecen el potus, el singonio, la tradescantia, el filodendro y el bambú de la suerte. También hay hierbas aromáticas como la albahaca y la hierbabuena que crecen muy bien en frascos de vidrio.
El recipiente cumple un papel importante. El vidrio transparente deja observar el estado del agua y el crecimiento de las raíces. Antes de usarlo, conviene lavarlo bien y llenarlo con agua reposada durante 24 horas. Ese detalle ayuda a reducir restos de cloro que afectan el desarrollo de los esquejes.
El tallo debe quedar sumergido en la zona donde aparecen los nudos. Desde ahí nacen las raíces nuevas. Muchas personas utilizan un pequeño complemento casero para conservar el agua en mejor estado. Algunos jardineros agregan un diente de ajo triturado y unas gotas de agua oxigenada al 3%. Las cantidades son pequeñas y el agua debe cambiarse una vez por semana.
La luz también marca la diferencia. Las plantas en agua necesitan espacios iluminados, aunque lejos del sol fuerte. Cuando reciben demasiada temperatura, el agua pierde calidad y las raíces sufren daños. Cerca de una ventana luminosa suelen crecer mejor y mantienen hojas más sanas. Después de varias semanas, las raíces consumen nutrientes del agua. En ese momento resulta útil un fertilizante líquido para plantas de interior o hidroponía.