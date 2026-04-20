No se hierve: el truco para cocinar el choclo para que no pierda nutrientes

El choclo es una fuente de nutrientes para el organismo. Sin embargo, si no se cocina como corresponde, pierde nutrientes . Muchos creen que la manera correcta de cocinarlo es hirviéndolo, sin embargo el secreto es otro y hay que descubrirlo.

Si bien hervir el choclo en agua es el método más extendido, no se trata del más eficiente. Al sumergir el grano en agua hirviendo se lleva adelante un proceso de “lavado” donde gran parte de las vitaminas hidrosolubles y minerales terminan en el desagüe con el líquido sobrante.

Para disfrutar de un choclo sabroso y nutritivo hay distintas opciones para cocinarlo. Por un lado, se puede cocinar al vapor porque al no tocar el agua el maíz conserva el 100% de sus propiedades y puede mantener un color vibrante. Mientras que el calor seco carameliza los azúcares naturales del grano, por lo que a la parrilla también es una buena opción.

La tercera alternativa para cocinar el choclo es al horno . Cocinarlo dentro de su propia hoja funciona como una cámara de vapor natural que puede proteger los nutrientes y concentrar los aromas.

Hay que saber que el error más habitual es pensar que "más tiempo es más tierno". El choclo fresco solo necesita unos pocos minutos. Si se excede el tiempo, los azúcares se vuelven almidón y el grano queda chicloso.

Integrar el choclo a la dieta permite tener energía porque sus carbohidratos son de lenta absorción, tiene un alto contenido de fibra que además de mejorar el tránsito intestinal, brinda saciedad por más tiempo y tiene luteína y zeaxantina, compuestos esenciales para proteger la vista. Además, es rico en ácido fólico, vitaminas C y minerales como el magnesio y el potasio.