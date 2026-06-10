Jardinería: cuidado con estas 3 plantas hermosas pero peligrosas para tu casa
Cuidar tu hogar es prioridad. Descubrí cuáles son las 3 plantas más comunes que deberías evitar en tu jardín debido a su alto nivel de toxicidad.
Tener un jardín lleno de colores y aromas es el sueño de cualquiera, pero no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que florece es inofensivo. Muchas veces, por puro desconocimiento, compramos plantas hermosas en el vivero sin saber que esconden un peligro latente para nuestra familia y nuestras mascotas.
Si estás armando tu espacio verde o pensando en remodelarlo, es clave prestar atención a ciertas especies que los expertos recomiendan evitar debido a su alta toxicidad.
3 plantas que deberías evitar en tu hogar
Una de las más comunes en los patios y veredas es la adelfa, popularmente conocida como laurel de jardín. Aunque conquista a todos con sus flores rosadas, blancas o rojas y su gran resistencia, es en realidad una de las plantas más venenosas del mundo.
Todas sus partes, desde las hojas hasta las raíces, contienen sustancias que afectan directamente al corazón. Incluso el humo que se genera al quemar sus ramas secas es sumamente tóxico, por lo que si hay chicos o perros curiosos en la casa, lo ideal es mantenerla lejos.
Otra planta bellísima pero sumamente engañosa es el floripondio, también llamado trompeta de ángel. Sus flores gigantes con forma de campana que cuelgan hacia abajo son un espectáculo visual y tienen un perfume riquísimo, sobre todo de noche. Sin embargo, detrás de esa apariencia celestial se esconden alcaloides muy poderosos. La ingesta accidental de una pequeña parte de su flor o de sus hojas puede provocar alucinaciones graves, taquicardia y problemas de salud muy serios.
En una línea similar encontramos a la dedalera o digitalis, una planta que destaca por sus flores acampanadas de colores intensos, muy buscadas para decorar. Lo que pocos saben es que de ella se extraen compuestos para medicamentos cardíacos, pero en su estado natural la dosis es imposible de controlar. El simple hecho de morder una hoja o chupar una flor puede alterar el ritmo cardíaco de forma drástica, provocando arritmias severas, vómitos y mareos.
Si ya tenés alguna de estas plantas en tu casa y no querés sacarla, el secreto está en la prevención. Recordá usar siempre guantes al podarlas, lavarte muy bien las manos después de manipularlas y, fundamentalmente, asegurarte de que ni los niños ni los animales tengan acceso a ellas para poder disfrutar de tu jardín con total tranquilidad.