Crean un ladrillo ecológico para ganarle al calor y construir en menos de un mes

El mundo de la arquitectura avanza hacia soluciones más sustentables y rápidas. Dos jóvenes diseñadores suizos, Andrin Stocker y Luc Schweizer, presentaron un innovador invento que promete transformar la infraestructura de las ciudades : se trata de Blocº, un ladrillo modular de terracota impreso en 3D.

El gran diferencial de este sistema es su capacidad para reducir la temperatura ambiente hasta 9 grados sin necesidad de usar aire acondicionado. Su funcionamiento se basa en la evaporación natural: la cerámica porosa absorbe la humedad y, cuando el aire caliente la atraviesa, el agua se evapora y refresca el entorno.

Además, el diseño incluye un sistema para recolectar agua de lluvia y pequeños ventiladores que se alimentan con paneles solares, potenciando el ciclo de enfriamiento.

Desarrollado en la Universidad de las Artes de Zúrich, este sistema modular y de fabricación digital está pensado principalmente para agilizar la instalación de estructuras en espacios públicos como plazas, veredas o paradas de colectivos, reduciendo notablemente los tiempos de montaje respecto a los métodos de construcción tradicionales.

Experiencias previas con estructuras de ladrillos cerámicos en 3D demostraron que un pabellón de más de 2.000 piezas puede imprimirse en unas tres semanas y ensamblarse por completo en solo diez días.

Aunque el proyecto todavía debe superar pruebas a escala real para evaluar su resistencia ante el clima y el desgaste urbano, se perfila como un complemento ideal para combatir el calor en las ciudades de forma ecológica.