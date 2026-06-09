Crean un ladrillo ecológico para ganarle al calor y construir en menos de un mes
Dos jóvenes diseñadores suizos presentaron un innovador ladrillo que promete transformar la construcción de las ciudades.
El mundo de la arquitectura avanza hacia soluciones más sustentables y rápidas. Dos jóvenes diseñadores suizos, Andrin Stocker y Luc Schweizer, presentaron un innovador invento que promete transformar la infraestructura de las ciudades: se trata de Blocº, un ladrillo modular de terracota impreso en 3D.
El gran diferencial de este sistema es su capacidad para reducir la temperatura ambiente hasta 9 grados sin necesidad de usar aire acondicionado. Su funcionamiento se basa en la evaporación natural: la cerámica porosa absorbe la humedad y, cuando el aire caliente la atraviesa, el agua se evapora y refresca el entorno.
Además, el diseño incluye un sistema para recolectar agua de lluvia y pequeños ventiladores que se alimentan con paneles solares, potenciando el ciclo de enfriamiento.
Este ladrillo está pensado para agilizar instalación de estructuras en espacios públicos
Desarrollado en la Universidad de las Artes de Zúrich, este sistema modular y de fabricación digital está pensado principalmente para agilizar la instalación de estructuras en espacios públicos como plazas, veredas o paradas de colectivos, reduciendo notablemente los tiempos de montaje respecto a los métodos de construcción tradicionales.
Experiencias previas con estructuras de ladrillos cerámicos en 3D demostraron que un pabellón de más de 2.000 piezas puede imprimirse en unas tres semanas y ensamblarse por completo en solo diez días.
Aunque el proyecto todavía debe superar pruebas a escala real para evaluar su resistencia ante el clima y el desgaste urbano, se perfila como un complemento ideal para combatir el calor en las ciudades de forma ecológica.