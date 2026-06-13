Netflix: la serie de misterio que no te deja levantarte del sillón el fin de semana

El plan perfecto para este fin de semana es devorar la serie de misterio de Netflix que llega con una nueva temporada muy esperada.

No hay nada mejor que encontrar una buena serie en Netflix e incluso enterarse de que está por estrenarse una nueva temporada. Para los amantes de la acción y el misterio, el plan ideal para este fin de semana es Lupin.

Lupin es una serie que sigue la historia de Assane Diop (protagonizado por Omar Sy), un escurridizo ladrón de guante blanco cuya vida dio un giro trágico en la adolescencia cuando su padre fue injustamente acusado de robar un valioso collar de diamantes por la poderosa y adinerada familia Pellegrini, lo que lo llevó a quitarse la vida en prisión.

Veinticinco años después, inspirado en las novelas de Arsène Lupin, caballero y ladrón que su padre le había regalado, Assane despliega todo su ingenio, carisma y disfraces en un plan maestro para robar ese mismo collar en el mismísimo Museo del Louvre, buscando exponer la verdad y vengar la memoria de su padre.

Cuántas temporadas tiene y cuándo se estrena la próxima Después de tres años de silencio, Netflix sorprendió al anunciar que la nueva temporada llegará a la pantalla el próximo 23 de octubre. A pesar del estricto secreto que rodea a la trama de la cuarta temporada, la noticia revolucionó por completo a los fanáticos de la historia.