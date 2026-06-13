Los dos thrillers policiales de Netflix que no te van a dejar despegarte del sillón
Los colores del mal: Negro e Instinto maternal son últimos estrenos de Netflix y la crítica los está adorando. Te contamos por qué deberías verlos.
Llega el fin de semana y hay tiempo libre para relajarse y ver un thriller de un solo tirón. En esta ocasión, Netflix estrenó dos producciones con tramas misteriosas y atrapantes, perfectas para los amantes de los dramas policiales.
Por un lado se encuentra Los colores del mal: Negro que sigue a un fiscal trasladado a un pequeño pueblo. La calma se rompe cuando desaparece un niño llamado Piotrus. Al investigar, se destapa una red de secretos, abusos y corrupción que involucra a los personajes más queridos del pueblo.
La película destaca porque explora leyendas locales y enigmas mentales. Pero también tiene un ritmo sombrío, frío y adictivo característico del nordic noir europeo que engancha desde el principio y permite observar de cerca la evolución de los protagonistas.
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De qué trata el nuevo thriller documental
Por el otro, Instinto maternal es un documental de un crimen real. Todo empieza cuando la policía detiene a una mujer que afirma que acaba de dar a luz, pero las pruebas médicas determinaron que el bebé no es suyo ni que la sangre que lleva encima le pertenece. A partir de ese hallazgo, la policía descubre una extensa red de mentiras, obsesiones con la maternidad y mucho más.
Medios especializados y usuarios señalan que el documental es altamente adictivo y crudo, por lo que está generando una enorme expectativa. Muchos destacan la dirección del documental porque lleva por un camino de mentiras retorcidas, pero sin caer en el morbo innecesario.