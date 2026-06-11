Fin de semana largo: Netflix sumó una comedia de fantasía que impactará a la audiencia

Netflix suma un título de finales de los años 90 que se mantiene como una pieza de colección. Se trata de 'Pleasantville', una comedia de fantasía que utiliza la nostalgia televisiva para dar una lección sobre el despertar social y la madurez.

“Dos adolescentes quedan atrapados en el mundo ficticio de una serie clásica en blanco y negro, donde convivirán con la comunidad y dejarán su estampa…”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama sigue los pasos de David y Jennifer, dos hermanos adolescentes con personalidades opuestas que, por un giro místico del destino, terminan atrapados dentro de una famosa serie de televisión de la década de 1950.

Al adentrarse en este universo ficticio y monocromático, la presencia de los jóvenes rompe la estricta e inmaculada rutina de los lugareños. A medida que los protagonistas alteran el statu quo, la monotonía de la comunidad empieza a resquebrajarse, manifestándose visualmente a través de destellos de color que transforman el paisaje en blanco y negro.

Esta película significó el debut en la dirección de Gary Ross , quien ya tenía prestigio en la industria cinematográfica tras haber coescrito el guión de la emblemática película 'Big' (Quisiera ser grande). Aunque Ross dirigiría más tarde otros proyectos de renombre, esta obra se sostiene como su propuesta más redonda y el reverso conceptual perfecto de otra obra maestra contemporánea: 'El show de Truman', curiosamente editada el mismo año, en 1998.

A diferencia del calvario vivido por el personaje de Jim Carrey, los roles interpretados por unos jóvenes Tobey Maguire y Reese Witherspoon tienen plena consciencia desde el primer minuto de que están habitando una farsa televisiva. Este viaje dimensional no solo detona su propia maduración emocional, sino que actúa como un catalizador que expone las grietas de una sociedad vecinal aparentemente perfecta, pero profundamente reprimida.

El destino comercial de la cinta fue injusto. Con un presupuesto estimado en 60 millones de dólares, apenas logró recaudar 49,8 millones en los cines de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grandes fiascos financieros del año.

Su incorporación a la grilla de Netflix representa la oportunidad perfecta para hacer justicia. 'Pleasantville' es una opción indispensable para quienes busquen una historia reconfortante, inteligente y es ideal para ver este fin de semana largo.