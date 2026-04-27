Por qué todos recomiendan mezclar cáscaras de banana con vinagre

Los remedios caseros para el jardín están a la orden del día. La fermentación de cáscaras de banana con vinagre es una de las soluciones más efectivas y económicas para revitalizar las plantas de manera económica.

Este abono líquido aprovecha lo mejor de cada componente para fortalecer el suelo sin necesidad de químicos industriales. En el caso de la banana, aporta una “bomba” de minerales como potasio, fósforo y magnesio. Mientras que el vinagre funciona como un catalizador que acelera la extracción de nutrientes de la cáscara. Además, tiene la propiedad de ajustar el pH del suelo.

Para preparar este fertilizante sin riesgos se pueden colocar cáscaras de banana en un frasco limpio y cubrirlas con vinagre hasta que queden sumergidas. Dejar actuar la mezcla durante dos días en un lugar oscuro y fresco para que se liberen los nutrientes.

Los que entienden de jardinería señalan que nunca hay que usar la mezcla pura : se combina una parte del líquido con una parte igual de agua para neutralizar el exceso de acidez.

La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock La cáscara de banana con vinagre es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock

Este preparado es especialmente beneficioso para especies que prefieren suelos ligeramente ácidos. Entre las más beneficiadas se encuentran: las orquídeas, hortensias y azaleas, también los tomates y fresas y las plantas tropicales en general.

Aunque sea natural, el vinagre es potente, por eso hay que tener en cuenta estas recomendaciones antes de aplicarlo. Aplicar la mezcla directamente sobre la tierra. El contacto directo con el follaje podría causar quemaduras debido a la acidez.

Por otro lado, se aconseja aplicar el fertilizante en una sola planta y observar su reacción durante un par de días antes de usarlo en todo el jardín. Este preparado también ayuda a mantener alejados a ciertos hongos y plagas comunes. Incorporarlo en el riego habitual fortalecerá las raíces y hará que las plantas sean más resistentes.