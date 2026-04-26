El misterio del mango: para qué sirve realmente el agujero de las ollas y sartenes

Muchos creen que el orificio en el utensilio es solamente para colgar las ollas. Sin embargo, tiene una función muy útil.

Seguramente las personas lo han visto siempre, pero nunca le prestaron atención. Sin embargo, ese pequeño orificio al final del mango de cada utensilio de cocina tiene una función oculta que podría ahorrar mucho tiempo de limpieza y evitar problemas.

El orificio del utensilio Muchos creen que ese orificio en las ollas y sartenes se usa para colgar el utensilio en la pared o en un exhibidor. Si bien es una utilidad válida, el verdadero propósito es otro: funcionar como un soporte para la cuchara de madera.

Gemini_Generated_Image_fhgvbfhgvbfhgvbf Utensilio de cocina. El verdadero uso del orificio. Fuente: IA Gemini.

Al cocinar una salsa, un guiso o cualquier preparación que requiera revolver constantemente, surge el eterno dilema en base a dónde se apoya la cuchara sucia.

El diseño de este orificio está pensado para que se pueda insertar el extremo del mango de la cuchara o espátula de manera vertical u oblicua. De esta forma, la cuchara queda suspendida directamente sobre la olla.