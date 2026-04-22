Ni ácido ni laurel: el método para exterminar las cucarachas para siempre

Las cucarachas son una de las invasiones menos deseadas en el hogar. Muchos recomiendan ácidos y soluciones aromáticas, pero la clave está en la eliminación estratégica de la colonia. Lo importante es no desplazarlas, sino atacar la raíz del problema.

La cocina , al tener restos orgánicos y humedad, es el epicentro de la actividad. Actualmente una herramienta potente es el gel insecticida profesional. Este producto funciona como un cebo alimenticio que ataca el sistema digestivo del insecto.

Usar este gel tiene una ventaja doble: por un lado, la cucaracha que ingiere el gel no muere de inmediato, permitiéndole regresar al nido y transmitir el veneno al resto de la población, eliminando la colonia por completo y solo se necesitan pequeñas gotas en zonas críticas como zócalos, detrás de la heladera, bajo el fregadero y en las bisagras de las alacenas.

En el caso del baño, la estrategia tiene que ser combinada. Hay que colocar rejillas metálicas de trama fina en los desagües y sellar con silicona cualquier grieta en azulejos o uniones de sanitarios. Además, se debe reducir la humedad mediante ventilación constante o uso de absorbentes naturales como recipientes con carbón activado.

De todas maneras, hay que saber que el control químico pierde eficacia si no se acompaña de una higiene rigurosa. Las cucarachas son oportunistas; eliminar el acceso a comida y asegurar que los recipientes de basura estén perfectamente sellados es lo que garantiza que la plaga no regrese.