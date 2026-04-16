Escudo natural: la planta que espanta a las cucarachas para siempre

Las cucarachas son uno de los visitantes menos deseados en el hogar. Si bien existen químicos industriales para ahuyentarlas existe una manera natural, barata y agradable para espantarlas para siempre: la planta de menta .

El secreto de la menta reside en sus aceites esenciales. Mientras el aroma a menta para las personas es sinónimo de frescura y limpieza, para estos insectos resulta ser una barrera sensorial insoportable. Los compuestos volátiles de la planta actúan como repelente natural que las mantiene alejadas.

Para blindar la casa sin usar químicos se pueden colocar pequeños puñados de hojas de menta en lugares estratégicos como debajo de la bacha de la cocina, detrás de electrodomésticos o cerca de las rejillas.

También se puede fabricar un spray casero con agua y 20 gotas de aceite esencial de menta . Luego hay que rociar regularmente los marcos de las puertas, ventanas y zócalos.

Otra excelente opción es cultivar menta en macetas y colocarla cerca de la ventana o lavaderos. Eso no solo ayudará a repeler las plagas sino que aromatiza el ambiente de manera constante.

A diferencia de los insecticidas tradicionales, apostar por la menta ofrece ventajas porque es inofensiva para niños y mascotas, no contamina el aire interior y es una de las plantas más fáciles de conseguir y de reproducir.

Por último, hay que saber que para que el método sea 100% efectivo, es importante no dejar restos de comida, sellar grietas y controlar la humedad, especialmente en la cocina y el baño.