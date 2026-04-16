No es la caminata: el ejercicio clave para blindar el corazón y favorecer la circulación de la sangre

La natación es una de las mejores alternativas de bajo impacto para fortalecer el corazón y favorecer la circulación sanguínea. Este ejercicio es completo y efectivo y además no castiga las articulaciones.

La ciencia señala que quienes nadan regularmente tienen un 41% menos de probabilidades de sufrir eventos fatales relacionados con enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares (ACV).

Este impacto positivo se traduce en mejoras concretas para el organismo . Por un lado, ayuda a equilibrar los niveles de colesterol, ayuda a estabilizar la presión arterial y reduce el riesgo de patologías coronarias.

A diferencia de otros deportes como el running o el crossfit, este ejercicio aprovecha la flotabilidad para eliminar el desgaste de las articulaciones. Es por eso que es una opción ideal para personas con sobrepeso, movilidad reducida o dolores crónicos que necesitan mantener una vida activa.

En natación el corazón se ve obligado a bombear sangre de manera más eficiente para alimentar a los músculos que luchan contra la densidad del agua. El resultado es una circulación optimizada y una mayor capacidad pulmonar. Es clave también para los que transitan procesos de recuperación cardíaca.

En resumen, la pileta ofrece un espacio donde la resistencia y la protección se encuentran, demostrando que para fortalecer el sistema cardiovascular, a veces el mejor camino es el que se hace bajo el agua.