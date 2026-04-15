Si haces esto cada día, tu memoria se fortalece con los años y se mantiene joven

Es así. La memoria no se pierde de golpe, se debilita con rutinas diarias. El cerebro necesita estímulo, descanso y vínculos reales. Sin estos factores, las conexiones se vuelven más lentas. La buena noticia es que existen acciones simples que ayudan a mantener la mente activa y mejorar la memoria a cualquier edad.

El ejercicio físico tiene impacto directo en el cerebro. En especial, el entrenamiento de fuerza. Levantar peso o usar el propio cuerpo mejora el flujo de sangre. Esto lleva más oxígeno al cerebro y favorece la creación de nuevas conexiones neuronales.

Dormir bien también marca la diferencia. Durante el sueño profundo, el cerebro ordena recuerdos y fija información. Dormir menos de siete horas afecta este proceso. Estudios indican que el descanso insuficiente reduce la capacidad de retener datos y aprender cosas nuevas.

Las relaciones sociales cumplen un rol fuerte. Hablar cara a cara activa áreas del cerebro ligadas a la emoción y al lenguaje. Estos encuentros generan dopamina y oxitocina, sustancias que refuerzan la memoria y el bienestar. No es lo mismo un mensaje que una charla en persona.

cita (1) La cercanía se impone como nuevo valor en las relaciones de los argentinos. Canva

Otro hábito útil es desafiar la mente. Leer, escribir o aprender algo nuevo estimula el cerebro. Estas actividades mantienen activas las redes neuronales. Cuanto más se usan, más se fortalecen con el tiempo.

La alimentación también suma. Consumir frutas, verduras y grasas saludables ayuda al funcionamiento cerebral. Nutrientes como los antioxidantes protegen las células del daño. Esto impacta en la memoria a largo plazo.