Chau piernas hinchadas en invierno: el ejercicio de bajo impacto que es furor en Mendoza

El entrenamiento que gana popularidad en el mundo está en Mendoza y es perfecta para afrontar el invierno.

La hinchazón en las piernas es una problemática que sufren miles de argentinos, y su causa más común suele ser el estilo de vida sedentario o pasar muchas horas en la misma posición. Para evitar que el líquido se acumule en los miembros inferiores, los especialistas recomiendan el "Jumping Fitness", un tipo de ejercicio sobre mini trampolín que gana popularidad en el mundo.

Esta disciplina de bajo impacto no solo es ideal para quemar calorías, sino que es una de las herramientas más eficientes para el drenaje linfático y la salud circulatoria.

El "efecto bomba" que activa tu circulación Los movimientos constantes de rebote en el jumping crean una especie de "masaje interno" que impulsa el flujo de los líquidos acumulados en las piernas. Al saltar, los músculos de las pantorrillas se contraen fuertemente, funcionando como una bomba natural que empuja la sangre de regreso al torso.

El Jumping Fitness consiste en saltar y hacer ejercicios y coreografías sobre un trampolín. Foto: Pinterest El ejercicio que gana popularidad por sus beneficios. Pinterest

Este estímulo acelera el sistema linfático, reduciendo drásticamente la retención de líquidos. Y, al mejorar la circulación general, el cuerpo optimiza la eliminación de desechos metabólicos. Por esto, a nivel internacional, esta disciplina está creciendo con fuerza, especialmente en el público que busca migrar del running tradicional o de entrenamientos de alto impacto hacia rutinas que generen menos estrés sobre las articulaciones y el sistema nervioso central.