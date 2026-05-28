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Hacer sentadillas todos los días: por qué este ejercicio es clave en tu vida

El ejercicio diario que ayuda a llegar con más fuerza después de los 50. Muchos lo evitan, pero las sentadillas cambian el cuerpo más de lo que creen.

Julián Martínez

Las sentadillas son el mejor ejercicio de fuerza para las piernas (Shutterstock). Foto: Archivo
Las sentadillas son el mejor ejercicio de fuerza para las piernas (Shutterstock). Foto: Archivo

Subir escaleras, levantarse de una silla o cargar bolsas exige fuerza en piernas y cadera. Por eso las sentadillas dejaron de ser un ejercicio solo de gimnasio y hoy forman parte de muchas rutinas de salud. Este movimiento ayuda a mantener movilidad, equilibrio y fuerza muscular con el paso de los años.

Sentadillas y salud física a largo plazo

Las sentadillas trabajan piernas, glúteos, abdomen y espalda baja al mismo tiempo. Ese esfuerzo fortalece músculos que el cuerpo usa en tareas simples de la vida diaria. Mantener esa fuerza ayuda a prevenir caídas y mejora la estabilidad, algo importante a cualquier edad.

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Otro beneficio tiene relación con los huesos. Los ejercicios donde el cuerpo soporta peso ayudan a mantener la densidad ósea. Con los años, muchas personas pierden masa muscular y fuerza en las piernas. Las sentadillas ayudan a frenar ese desgaste natural y sostienen una mejor movilidad.

También mejoran la postura y el equilibrio. Muchas molestias de espalda aparecen por falta de fuerza en la zona media y baja del cuerpo. Una rutina simple de sentadillas ayuda a dar más soporte al cuerpo y reduce la sensación de rigidez que aparece después de pasar muchas horas sentado.

Ejercicios Rutina de sentadillas para piernas Foto: Pexels
Ejercicios Rutina de sentadillas para piernas Foto: Pexels
Ejercicios Rutina de sentadillas para piernas Foto: Pexels

En el plano mental también hay cambios positivos. Hacer actividad física libera sustancias relacionadas con el bienestar y ayuda a bajar el estrés. Muchas personas sienten más energía y mejor ánimo después de entrenar unos minutos por día. No hace falta una rutina larga para notar diferencias.

Otro punto importante es la independencia física. Mantener piernas fuertes ayuda a caminar con más seguridad y facilita movimientos básicos que se vuelven difíciles con la edad.

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