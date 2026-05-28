Hacer sentadillas todos los días: por qué este ejercicio es clave en tu vida

Subir escaleras, levantarse de una silla o cargar bolsas exige fuerza en piernas y cadera. Por eso las sentadillas dejaron de ser un ejercicio solo de gimnasio y hoy forman parte de muchas rutinas de salud. Este movimiento ayuda a mantener movilidad, equilibrio y fuerza muscular con el paso de los años.

Las sentadillas trabajan piernas, glúteos, abdomen y espalda baja al mismo tiempo. Ese esfuerzo fortalece músculos que el cuerpo usa en tareas simples de la vida diaria. Mantener esa fuerza ayuda a prevenir caídas y mejora la estabilidad, algo importante a cualquier edad.

Otro beneficio tiene relación con los huesos. Los ejercicios donde el cuerpo soporta peso ayudan a mantener la densidad ósea. Con los años, muchas personas pierden masa muscular y fuerza en las piernas. Las sentadillas ayudan a frenar ese desgaste natural y sostienen una mejor movilidad.

También mejoran la postura y el equilibrio. Muchas molestias de espalda aparecen por falta de fuerza en la zona media y baja del cuerpo. Una rutina simple de sentadillas ayuda a dar más soporte al cuerpo y reduce la sensación de rigidez que aparece después de pasar muchas horas sentado.

Ejercicios Rutina de sentadillas para piernas Foto: Pexels Ejercicios Rutina de sentadillas para piernas Foto: Pexels

En el plano mental también hay cambios positivos. Hacer actividad física libera sustancias relacionadas con el bienestar y ayuda a bajar el estrés. Muchas personas sienten más energía y mejor ánimo después de entrenar unos minutos por día. No hace falta una rutina larga para notar diferencias.

Otro punto importante es la independencia física. Mantener piernas fuertes ayuda a caminar con más seguridad y facilita movimientos básicos que se vuelven difíciles con la edad.