El ejercicio sin peso que mejora el equilibrio y previene lesiones en casa: ideal para mayores de 50

La sentadilla con peso corporal es un ejercicio que tiene más beneficios de lo que muchos creen. Durante años se pensó que los movimientos sin peso no tonificaban o aumentaban el músculo, sin embargo, se ha comprobado que la sentadilla tiene el poder de influir positivamente en el bienestar general.

La sentadilla sin peso es un ejercicio simple, efectivo y apto para todos los niveles de dificultad. Este movimiento usa el propio peso corporal, lo que permite mejorar la técnica del movimiento, aumentar la movilidad y prevenir lesiones. Según expertos, es el ejercicio que ayuda a desarrollar estabilidad y fortalecer grandes grupos musculares de forma segura.

La sentadilla, dependiendo cómo la realices, sirve para trabajar cuádriceps (delante del muslo ), isquiotibiales (detrás del muslo) y glúteos, pero también se tonifican otros como aductores, gemelos, espalda y abdominales.

La sentadilla es un ejercicio ideal para fortalecer el tren inferior.

Para realizar una sentadilla correctamente hay que prestar atención a la colocación del cuerpo. En primer lugar hay que colocar los pies separados al ancho de hombros con los pies apuntando ligeramente hacia afuera. Luego hay que activar el core y mantener la espalda derecha.

Para bajar hay que agacharse llevando los glúteos hacia atrás, como si te estuvieras sentado en una silla, y flexionando las rodillas. Mantener la posición durante unos segundos y después volver hacia arriba empujando las caderas hacia adelante y estirando las rodillas.

Estos tipos de sentadillas son vitales para tener glúteos firmes y sin celulitis Foto: Shutterstock Recuerda mantener una postura correcta para prevenir lesiones. Archivo

El próximo nivel: agregar peso

El objetivo de la sentadilla es bajar lo más bajo posible pero sin perder la postura correcta. Una vez que se baja manteniendo la posición correcta, el uso de peso extra será necesario para desarrollar músculo.