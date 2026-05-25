Olvídate de los 10.000 pasos: la OMS revela cuántos hay que caminar realmente según tu edad

Llegar a la famosa cifra diaria puede ser frustrante y complicado. Expertos en actividad física explican por qué un objetivo más bajo y progresivo es suficiente para vivir más.

Una caminata al día es saludable para el binestar físico y emocional. Foto: Shutterstock

Durante años se creyó que caminar 10 mil pasos por día era lo equivalente a salud y bienestar. Sin embargo, algunas investigaciones respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que no se necesita esa cantidad extraordinaria para obtener los beneficios físicos de una caminata.

Un análisis publicado por la revista científica The Lancet concluyó que la cantidad de pasos diarios depende de la edad y el estado físico de cada persona. Una especialista en actividad física de la Universidad de Massachusetts determinó que los adolescentes deben caminar alrededor de 11 mil pasos, los adultos menores de 60 años entre 8 mil y 10 mil pasos por día, y los adultos mayores de 60 años entre 6 mil y 8 mil pasos diarios.

Caminar caminata.jpg Un estudio respaldado por la OMS reveló la cantidad diaria de pasos que hay que completar. Archivo

No obstante, el estudio reveló que la salud no depende de la velocidad de la caminata, sino de la cantidad de pasos. El movimiento constante genera estímulos que ayudan a disminuir el riesgo de muerte prematura incluso en personas que no realizan ejercicio intenso o entrenamientos de alto impacto.

Caminar 8 mil pasos después de los 50 Después de los 50 años, la actividad física es indispensable para mantener la autonomía y reducir el riesgo de caídas. En estos casos, se debe caminar entre 20 y 30 minutos diarios, o completar en 8 mil y 10 mil pasos diarios, aunque siempre de manera progresiva y respetando las limitaciones de cada uno.