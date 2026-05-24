Los 3 ejercicios sencillos para hacer en casa y recuperar la fuerza después de los 60 años

Durante los 60, el objetivo es mejorar la estabilidad y desarrollar músculos fuertes. Para las personas que nunca entrenaron fuerza, los ejercicios con el peso corporal son lo ideal para comenzar. La mayoría son accesibles, de bajo impacto y adaptables para todos los niveles de dificultad.

Al contrario de lo que muchos piensan, el entrenamiento de fuerza no se trata de usar pesas pesadas. Si no de mejorar la fuerza de a poco y sin exigir el cuerpo de más. Asimismo, ayuda a mejorar la coordinación y reduce el estrés.

Antes de empezar, lo ideal es consultar con un profesional para adaptar la rutina a tus necesidades y realizar los movimientos de forma segura.

El ejercicio es esencial para no perder la estabilidad y mejorar la fuerza.

La sentadilla con el propio peso corporal es la protagonista en esta rutina. Al ser un movimiento compuesto involucra múltiples grupos musculares y articulaciones, lo que desarrolla más músculos y quema más grasa. Con este ejercicio se trabajan los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos, lo que refuerza un patrón que utilizamos a diario: sentarnos y levantarnos.

Las flexiones también son indispensables para un entrenamiento con el peso corporal. Este ejercicio es una forma sencilla y efectiva de entrenar la parte superior del cuerpo ya que trabaja en conjunto el pecho, los hombros y los tríceps. Si es un movimiento complicado, puedes comenzar haciendo flexiones apoyada en una pared y aumentar la dificultad hasta llegar al suelo.

EJERCICIO PARA ADULTOS MAYORES Foto: SHUTTERSTOCK Las caminatas de 30 minutos son importantes para mantenerte activo. Shutterstock

Las subidas al escalón es esencial para los mayores de 60 años porque tiene una aplicación directa en la vida cotidiana. El ejercicio entrena la capacidad de subir escaleras, subir bordillos y moverse con seguridad. Es un movimiento unilateral que corrige desequilibrios, mejora la coordinación y aumenta la estabilidad.