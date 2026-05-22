Vladimir Putin presidió ejercicios con armas nucleares junto a Bielorrusia

El líder de Rusia , Vladimir Putin , presidió este jueves por vídeoconferencia junto a su colega de Bielorrusia , Alexandr Lukashenko , las primeras maniobras con armas nucleares con armamento táctico-estratégico en territorio de Bielorrusia, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).

"En el marco de los ejercicios realizamos el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en el empleo de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas", explicó Putin por la televisión estatal.

Putin y Lukashenko son referentes habituales de la OTAN a la hora de justificar sus alianzas bélicas estratégicas en el suelo de Europa .

Rusia señaló este jueves que "toda maniobra es una señal" en relación con las maniobras militares con armas nucleares que se desarrollan desde el martes en colaboración con Bielorrusia, fronteriza con Letonia, Lituania y Polonia.

"Toda maniobra forma parte del desarrollo militar y toda maniobra es una señal", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Rusia está realizando maniobras militares con arsenal nuclear entre el 19 y 21 de mayo en colaboración con Bielorrusia, quien empezó sus prácticas el lunes.

Alexandr Lukashenko Bielorrusia efe Alexandr Lukashenko inspeccionó los ejercicios que dirigió su socio Vladimir Putin. Foto Efe EFE

Lukashenko inspeccionó previamente

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, inspeccionó este jueves las maniobras militares con armas nucleares que tienen lugar en su país. De ellas, además participa el Ejército de Rusia.

Lukashenko acudió al distrito de Osípovich, unos 100 kilómetros al sureste de Minsk, donde tienen lugar desde el martes los ejercicios de la brigada de misiles de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Allí fue informado de la marcha de los entrenamientos en el uso de armas nucleares por parte de sus tropas. Efe