Vladímir Putin mostró el nuevo misil intercontinental Sarmat: el "más potente del mundo"

El misil Sarmat volvió a aparecer en el discurso militar de Rusia . Vladímir Putin aseguró este martes 12 de mayo que el país desplegará este sistema estratégico nuclear antes de fin de año, luego de una prueba que Moscú presentó como exitosa. El presidente ruso lo describió como “el más poderoso del mundo” y lo ubicó como una de las piezas centrales de la modernización de su arsenal nuclear.

Según la información difundida por medios estatales rusos, Serguéi Karakaev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, informó a Putin sobre el lanzamiento del Sarmat. Tras escuchar ese reporte, el jefe del Kremlin afirmó que el sistema puede superar los escudos antimisiles actuales y futuros de los adversarios de Rusia.

La presentación del misil también tiene una lectura política. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Putin recurrió varias veces al peso del arsenal nuclear ruso como mensaje hacia Occidente. En ese contexto, cada avance anunciado sobre el Sarmat aparece asociado a la idea de disuasión estratégica y a la capacidad de Rusia de responder ante una amenaza externa.

Moscú sostiene que el nuevo misil tiene una potencia superior a cualquier sistema occidental comparable. Putin incluso aseguró que su potencia total supera cuatro veces la de los equivalentes occidentales, aunque analistas de seguridad consultados en Occidente advierten que algunas afirmaciones del Kremlin sobre sus nuevas armas nucleares pueden estar exageradas.

El anuncio, sin embargo, llega después de varios problemas. El programa Sarmat acumuló demoras y fallas en pruebas anteriores. En septiembre de 2024, imágenes satelitales mostraron un gran cráter y daños en el cosmódromo de Plesetsk, lo que llevó a analistas a señalar que un ensayo del misil probablemente había fracasado.

A eso se sumó otro dato sensible para la industria militar rusa. Días antes del anuncio, medios independientes informaron la detención del director de Krasmash, la planta que fabrica el Sarmat, bajo sospecha de haber recibido un soborno. Ese episodio agregó ruido alrededor de un programa que el Kremlin intenta presentar como una demostración de fuerza.

Putin también mencionó que Rusia se encuentra en la etapa final de desarrollo de otros sistemas estratégicos, como Poseidón y Burevestnik. Ambos forman parte del paquete de armas avanzadas que el presidente ruso había anunciado en 2018, en medio de una carrera por reforzar la capacidad nuclear del país frente a Estados Unidos y la OTAN.

Estas son algunas de las características del nuevo misil Sarmat: es un misil balístico intercontinental de combustible líquido, diseñado para ser lanzado desde silos; mide unos 35,3 metros de largo, tiene un diámetro de 3 metros y un peso de lanzamiento de alrededor de 208 toneladas. Además, puede transportar una carga de hasta 10 toneladas y portar múltiples ojivas nucleares o vehículos planeadores hipersónicos, según los datos reunidos por el proyecto Missile Threat del CSIS. Su alcance estimado se ubica entre 10.000 y 18.000 kilómetros.