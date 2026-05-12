"Están pidiendo ayuda": Trump rompe el silencio y prepara un acercamiento con Cuba

Trump aumentó recientemente la presión sobre Cuba e impuso sanciones y un bloqueo petrolero que golpeó a diversos sectores económicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo. La comunicación con el país liderado por Miguel Díaz-Canal se paralizó tras las amenazas de Trump de hacerse con el control de la isla.

"Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", escribió el estadounidense en su red Truth Social.

Trump, que hoy tiene previsto viajar a Pekín para una pospuesta reunión con su homólogo chino y aliado de La Habana, Xi Jinping, concluyó su mensaje: "Mientras tanto, ¡me voy a China!".

Cuál es la relación actual entre Estados Unidos y Cuba El presidente estadounidense ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba, a la que ha golpeado con una extensión de sanciones que abarca casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por Trump, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.