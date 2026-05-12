"Están pidiendo ayuda": Trump rompe el silencio y prepara un acercamiento con Cuba
Trump aumentó recientemente la presión sobre Cuba e impuso sanciones y un bloqueo petrolero que golpeó a diversos sectores económicos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo. La comunicación con el país liderado por Miguel Díaz-Canal se paralizó tras las amenazas de Trump de hacerse con el control de la isla.
"Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", escribió el estadounidense en su red Truth Social.
Trump, que hoy tiene previsto viajar a Pekín para una pospuesta reunión con su homólogo chino y aliado de La Habana, Xi Jinping, concluyó su mensaje: "Mientras tanto, ¡me voy a China!".
Cuál es la relación actual entre Estados Unidos y Cuba
El presidente estadounidense ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba, a la que ha golpeado con una extensión de sanciones que abarca casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.
Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por Trump, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.
Ambos Gobiernos mantienen negociaciones y la única reunión física conocida entre ambas partes tuvo lugar el pasado abril, sin avances. En esta línea, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avanzó la semana pasada que van a tomar "más medidas" contra Cuba, según dijo en una visita al Vaticano.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".
Con información de EFE.