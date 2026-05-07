Lula visita a Trump en medio de las tensiones diplomáticas: de qué temas discutirán

Este jueves, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá con su par estadounidense Donald Trump en Washington para abordar diferentes temas económicos y de seguridad, así como también las relaciones bilaterales y la coyuntura internacional.

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por diarios estadounidenses, Trump recibirá a Lula en la mañana del jueves en una "visita de trabajo", un encuentro menos formal que la tradicional reunión bilateral, que será seguido de un almuerzo.

La visita de Lula a Washington se produce en medio de recientes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos a partir de las operaciones militares de este último en Venezuela, la guerra lanzada contra Irán y las nuevas presiones contra Cuba. El viaje del presidente brasileño venía siendo postergado sin explicaciones desde marzo .

De acuerdo con fuentes oficiales brasileñas, Lula pretende aprovechar el encuentro para discutir la reducción de aranceles a las exportaciones del país sudamericano, especialmente en sectores estratégicos para el país suramericano, como el automotriz y el metalúrgico.

El presidente brasileño también buscará dialogar sobre acuerdos en minerales raros y el fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado .

Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva dpa Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva. Foto Dpa DPA

Por otro lado, se supo que el Gobierno estadounidense llevó a cabo investigaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil. Una de esas investigaciones versa sobre la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central y que ha restado cuota de negocios a las gigantes Visa y Mastercard.

Con respecto a esto, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, dijo que Brasil está dispuesto a explicar las dudas que tenga Estados Unidos acerca del sistema de pagos brasileño, para contrarrestar a los grupos de presión "indebidos en relación al PIX".

Los mandatarios también dialogarán sobre la coyuntura internacional, en la que tienen grandes divergencias. En las últimas semanas ambos gobernantes han manifestado posiciones discordantes en asuntos como la situación en Venezuela, Cuba, Gaza e Irán.

Con información de EFE.