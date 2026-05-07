Así fue el estremecedor anuncio del capitán del crucero MV Hondius negando contagios tras la primera muerte

La crisis sanitaria a bordo del crucero de lujo MV Hondius suma un nuevo capítulo de controversia. En las últimas horas, un pasajero difundió un video clave filmado el pasado 12 de abril , en el que el capitán del navío, Jan Dobrogowski , informaba a los turistas sobre el primer fallecimiento a bordo. En aquel momento, el discurso oficial minimizó el riesgo, asegurando que se trataba de una muerte por "causas naturales".

" Es mi triste deber anunciar el fallecimiento repentino de un hombre ", expresaba Dobrogowski en el video, ante el silencio estupefacto de los pasajeros. El capitán insistió en que, según el equipo médico, el cuadro no era contagioso : "Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales... el barco está seguro en ese sentido, está a salvo". Sin embargo, el tiempo demostraría lo contrario.

Lo que el capitán calificó como un evento aislado era, en realidad, el inicio de un brote de hantavirus . Este miércoles, el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi , confirmó que las pruebas de laboratorio detectaron la cepa Andes . El hallazgo es crítico: se trata de la única variante del virus capaz de transmitirse de persona a persona , lo que explica la propagación en el entorno cerrado del buque.

El cronograma de la tragedia revela una demora de un mes en la detección oficial:

1 de abril de 2026: 114 pasajeros embarcan en Ushuaia , Argentina.

11 de abril: Se produce la primera muerte (anunciada como "natural" por el capitán).

4 de mayo de 2026: Se notifica el primer caso confirmado de hantavirus.

Actualidad: El brote ya se ha cobrado tres vidas.

Desembarcos y alerta internacional

La preocupación se ha extendido a tres continentes. Unos 30 turistas lograron desembarcar previamente en la isla de Santa Elena, entre ellos la viuda de uno de los ciudadanos holandeses fallecidos. Asimismo, se detectó un caso positivo en Suiza; se trata de un hombre que, tras bajar en Santa Elena, voló a su país de origen, lo que activó protocolos de rastreo de contactos en Sudáfrica y Europa.

Tras zarpar de Cabo Verde este miércoles, el MV Hondius navega hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife (Islas Canarias), donde se espera que arribe en un plazo de tres a cuatro días. La decisión del gobierno de España de recibir la embarcación para evacuar a los pasajeros ha generado un fuerte cruce político, ya que el presidente del archipiélago canario se manifestó públicamente en contra de la medida.

Desde la operadora Oceanwide Expeditions aseguran que, al día de hoy, "no hay personas sintomáticas a bordo". Sin embargo, la filtración del video del capitán ha sembrado la desconfianza entre los familiares de los 88 pasajeros y 59 tripulantes que aún permanecen en el navío, quienes cuestionan si la seguridad sanitaria fue sacrificada para evitar el pánico inicial en alta mar.