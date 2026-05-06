Alerta por hantavirus: cómo se contagia y cuáles son los síntomas que no hay que ignorar

En diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio, Gabriela Piovano , médica infectóloga (MN 85555), explicó qué es el hantavirus y mencionó cuáles son sus síntomas de una enfermedad de alta mortalidad y sin tratamiento específico.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que puede afectar a los seres humanos y que, en algunos casos, puede resultar mortal. Se trata de un grupo de virus cuyo principal reservorio son los roedores, que eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces, lo que facilita su transmisión a las personas.

"La adquisición es a partir de las heces o de las cosas contaminadas con la orina de estos ratones, que son los colilargos, o sea, no son las ratas domiciliarias, los ratones son los que básicamente distribuidos en la pampa húmeda, que andan el famoso mal de los rastrojos", indicó Piovano.

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos.

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik

En las últimas horas se confirmó que se trata de la cepa Andes. La identificación fue posible por una muestra tomada mediante PCR de una persona que había estado abordo del buque afectado, según precisaron en un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

"Solamente hay una variante, que es la Andes, que ha certificado la transmisión entre personas", reforzó la infectóloga.

Contagio, síntomas y tratamiento

"La consecuencia del hantavirus son infecciones que dan en principio un estado gripal muy fuerte y después pueden tener una evolución a shock cardiogénico, es decir una caída importante de la función cardíaca y hemodinámica, o la parte respiratoria y renal con la ocasión de muerte", explicó la especialista.

El período de incubación puede extenderse durante semanas. En promedio, la persona puede estar hasta seis semanas sin tener síntomas.

La enfermedad comienza con síntomas generales como fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y escalofríos. Su forma más frecuente en Argentina es la cardiopulmonar, donde el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia un compromiso respiratorio severo, con edema pulmonar, falta de oxígeno en sangre, tos y dificultad para respirar.

En los casos más graves, también puede existir compromiso cardíaco, con hipotensión, lo que requiere atención médica intensiva.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c8dl75j6qdjo El hantavirus comienza con síntomas generales como fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y escalofríos Getty Images

"Siempre que una persona tiene problemas cardiovasculares, respiratorios o renales, tiene más predisposición a evolucionar mal en las enfermedades febriles. Sin embargo, con el hantavirus, hoy no hay algo que determine quién tendrá peor evolución y quién no. No hay algo determinado, por lo menos hasta el momento", dijo Piovano.

En la actualidad, no existe un tratamiento específico - un antiviral - para el hantavirus. Lo que sí existe es el diagnóstico de sospecha, la confirmación y el tratamiento que será "estar muy encima de la persona" para ver si aparece alguno de los síntomas graves para ingresarla a terapia y hacer un soporte vital. Sin embargo, se trata de una enfermedad con mortalidad "bastante alta".

Prevención de hantavirus

"Hay un control ecológico de estos roedores que se pudiera hacer, pero que no se hace. Habría que pensar en los lugares en dónde se acumulan, que son los galpones, y ocluir las entradas, mirar bien las hendiduras donde pueden filtrarse estos ratones, poner trampas, veneno, y eventualmente cuando se ejerza la limpieza, evitar la aerosolización y trabajar con barbijos y guantes", detalló la infectóloga.

Además, la experta remarcó que el hantavirus también puede darse a partir de los alimentos, cuando los mismos están contaminados con la orina o con las heces de la rata.

Por esto, recomienda tener un rociador con agua y lavandina, preparado en el momento y guardado en envases opacos, sin agua caliente y sin mezclar con otras sustancias como detergente, porque inactivan.

"La recomendación sería tener un rociador que todos los días cambiás con agua y con lavandina para limpiar las cosas", concluyó.

La situación del crucero MV Hondius

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom, informó a través de sus canales oficiales que la situación sanitaria en el MV Hondius es dinámica y compleja.

Hasta el momento, hay ocho casos sospechosos que presentan sintomatología compatible con el síndrome pulmonar. De este total, tres casos ya han sido confirmados mediante rigurosas pruebas de laboratorio realizadas por instituciones de referencia en Sudáfrica y Suiza.

crucero Este miércoles confirmaron que la variante Andes es la que provocó el brote en el crucero MV Hondius. EFE

Debido a la complejidad del cuadro clínico, se realizaron tres evacuaciones urgentes, trasladando a los pacientes vía aérea hacia los Países Bajos para que reciban atención médica especializada de forma inmediata.

Mientras el MV Hondius aguarda la logística para su desvío definitivo hacia España, la confirmación de la cepa argentina refuerza la hipótesis de un contagio ambiental ocurrido en la región patagónica o mediante suministros locales, una noticia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la provincia austral.