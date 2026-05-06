Hantavirus en el MV Hondius: qué se sabe desde Tierra del Fuego

El periodista de Tierra del Fuego , Julio Alday Curioni , brindó precisiones, en una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM, sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia el 20 de marzo con destino a Cabo Verde, donde actualmente permanece anclado tras registrar tres fallecidos y siete infectados.

05-05-2026 - DT - JULIO ALDAY CURIONI - PERIODISTA TIERRA DEL FUEGO - BROTE DE HANTAVIRUS EN UN BARCO

En diálogo con MDZ Radio, el comunicador explicó que “hasta el momento, la información que vino el domingo por la noche, el Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, es que no se registran casos confirmados de hantavirus justamente de la provincia, en el que existen registros epidemiológicos”. En la misma línea, agregó: “hasta el momento no se recibió ninguna comunicación oficial ni esta oficial del Ministerio de Salud de la Nación sobre esta situación”.

Alday Curioni remarcó que “la zona endémica de hantavirus en el sur del país se concentra principalmente en sectores coordinados de Neuquén, Río Negro y Chubut”, y subrayó que “en Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión”.

Sobre el posible origen del contagio , indicó: “habrá que ver justamente si esta persona estaba en tránsito. Lo más probable es que una persona que haya estado en tránsito, justamente aquí en la ciudad de Ushuaia, al momento de embarcar”. Además, detalló la dinámica habitual del puerto: “mucha gente que viene otro día y tiene previsto una embarcación. Mucha gente que llega en el día, llega en un avión y a la tarde embarcan los cruceros”.

Movimiento portuario y repercusión local

El periodista contextualizó el flujo marítimo en la ciudad y precisó que “entre octubre y fines de abril tuvimos 550 embarcaciones que salieron de Ushuaia”, mientras que luego amplió: “568 embarcaciones tuvimos este año, no todos son cruceros”.

Respecto al impacto de la noticia en la población, señaló: “el impacto de la noticia en el momento, pero bueno, después justamente ya a partir de la confirmación del Ministerio de Salud, se aplacan un poquito las angustias”.

Finalmente, sostuvo que por ahora no se modifican las condiciones operativas: “en el momento todo continúa como está previsto, habrá que ver cuando llegue la temporada, justamente allá promediando el mes de octubre, si hay algún tipo de inconvenientes o de cambio de postura”.