Hantavirus en alta mar: el crucero atracará en Tenerife y el pasajero argentino regresaría este fin de semana

El drama del crucero MV Hondius , varado en el Atlántico tras un brote letal de hantavirus , ha entrado en su fase de resolución logística. Según informó la agencia EFE y ratificó el Gobierno de España, la embarcación está en condiciones para dirigirse específicamente al puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife .

El atraque está previsto para este sábado , momento en el que se activará un riguroso protocolo sanitario coordinado con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una vez en tierra, se procederá a la evacuación controlada de los pasajeros de 23 nacionalidades hacia sus países de origen en vuelos sanitarios o comerciales bajo supervisión.

La noticia genera gran expectativa en Argentina, ya que se estima que el único pasajero argentino a bordo podría aterrizar en el país entre la noche del sábado y la jornada del domingo .

Ante la consulta de MDZ al Ministerio de Salud de la Nación sobre el procedimiento de evacuación del pasajero argentino previsto para este fin de semana, desde la cartera afirmaron que el operativo logístico está bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS), desvinculando a la Argentina de dicha operación. Asimismo, al cierre de esta nota, el Ministerio no ha respondido si el Gobierno tiene efectivamente identificado al ciudadano argentino que se encuentra a bordo de la embarcación.

hantavirus en el crucero MV Hondius EFE

Por otro lado, la única novedad oficial proviene de Europa a través de las declaraciones de la ministra de Sanidad de España, Mónica García. La funcionaria llevó tranquilidad al asegurar que, a día de hoy, todos los pasajeros que permanecen en el crucero se encuentran asintomáticos, lo que facilitaría las tareas de repatriación coordinadas para el próximo sábado desde el puerto de Tenerife.

Operativo de evacuación en Tenerife

El operativo en suelo español contempla la creación de un corredor sanitario estricto para garantizar que los pasajeros no tengan contacto con la población local, siendo trasladados de forma directa desde el buque hacia la zona de embarque aéreo. Una vez completada la evacuación, el MV Hondius será sometido a una desinfección industrial mediante una limpieza profunda diseñada para eliminar cualquier rastro del virus antes de que la embarcación pueda retomar sus actividades comerciales. Finalmente, las autoridades de España entregarán a cada nación involucrada un informe epidemiológico detallado que documente el nivel de exposición de sus ciudadanos al virus durante los 68 días de navegación transcurridos desde que el crucero zarpó del puerto de Ushuaia.