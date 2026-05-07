Lujo y tragedia: dormir en el Atlántico por US$28 mil y un itinerario que el Hantavirus convirtió en pesadilla

El viaje se promocionaba como la experiencia definitiva: cruzar el Océano Atlántico desde "el fin del mundo" hasta las costas de África. Sin embargo, el MV Hondius , un buque de expedición de última generación, es hoy el escenario de una tragedia que mezcla el máximo confort con la incertidumbre epidemiológica. Lo que comenzó en Ushuaia , Argentina , con un itinerario de 43 días, se prolongó a 50 días de angustia debido a un brote de hantavirus que alteró el destino final.

Según el cronograma original de Oceanwide Expeditions , la travesía debía concluir en Cabo Verde . No obstante, la emergencia sanitaria obligó a desviar el rumbo y realizar una parada final no deseada en la isla de Tenerife , España.

Aún hoy, los interrogantes persisten: ¿cómo ingresó el virus al crucero? El hantavirus suele asociarse a entornos rurales y contacto con roedores, un escenario que parece lejano a la tecnología de punta del primer buque polar Clase 6 del mundo, pero que ha puesto en jaque a la tripulación y a los 170 pasajeros.

La exclusividad de este viaje tiene un precio que pocos pueden costear. La experiencia de pernoctar en el corazón del océano a bordo del MV Hondius ofrece contrastes marcados según el presupuesto, alcanzando un techo de US$28.000 en su suite de lujo. Estas exclusivas cabinas, diseñadas para dos personas, cuentan con una superficie de entre 21 m² y 23 m² y están equipadas con las más altas comodidades modernas para garantizar el confort en climas extremos. Por otro lado, la opción más accesible se posiciona en los US$6.000 , ofreciendo una cabina compacta de 12 m² que, aunque reducida en espacio, permite participar de esta travesía única.

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Más allá de la elección del camarote, el costo de la aventura completa refleja la magnitud de una expedición que atraviesa el Atlántico en tres etapas diferenciadas. Se estima que el desembolso general para completar el itinerario total ronda los US$25.000 por pasajero. Este valor no solo cubre el alojamiento y la navegación por rutas polares exigentes, sino que representa el acceso a uno de los buques más avanzados del mundo, aunque en esta ocasión, el lujo no pudo evitar que el imprevisto sanitario extendiera la estadía de 43 a 50 días.

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MV Hondius: tecnología polar superada por un virus

La página oficial de la operadora destaca que el Hondius es un hito de la ingeniería náutica. Es el primer buque en cumplir con los estándares de la Lloyd’s Register para cascos reforzados para el hielo, superando incluso las exigencias del Código Polar de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Con una capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 cabinas, el buque fue diseñado para ser "el más flexible, avanzado e innovador" en regiones polares. Irónicamente, toda su capacidad para resistir el hielo del Ártico y la Antártida no fue suficiente para blindar el interior de una amenaza microscópica que convirtió el viaje de placer en una noticia de alcance global.

el crucero MV Hondius El crucero MV Hondius. Oceanwide Expeditions

La investigación sobre el origen del brote continúa, mientras los pasajeros, que pagaron fortunas por el aislamiento del lujo, enfrentan las consecuencias de un aislamiento sanitario mucho más severo. Según la confirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno español, este fin de semana el crucero atracará en Tenerife y los pasajeros serán evacuados a su país de origen.