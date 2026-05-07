Temor por hantavirus: aíslan a una azafata que estuvo en contacto con una pasajera fallecida y ahora presenta síntomas extraños

El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius sumó un nuevo foco de preocupación en Europa. Una azafata neerlandesa fue internada y aislada en un centro médico de Ámsterdam tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, luego de haber estado en contacto con una pasajera fallecida en un crucero.

La mujer, oriunda de Haarlem, permanece bajo observación en el UMC de la capital neerlandesa. Las autoridades sanitarias confirmaron que será sometida a estudios para determinar si efectivamente contrajo hantavirus, mientras se mantiene el seguimiento de las personas que pudieron haber estado expuestas.

La tripulante había tenido contacto en Johannesburgo con una pasajera neerlandesa de 69 años que viajaba en el crucero MV Hondius. Esa mujer murió el 26 de abril en Sudáfrica, después de haber desembarcado con síntomas en la isla de Santa Elena y de intentar regresar a Países Bajos.

Antes de morir, la pasajera estuvo brevemente a bordo de un avión de KLM que debía partir desde Johannesburgo hacia Ámsterdam. Según informó la aerolínea, la tripulación decidió no permitirle viajar debido al estado de salud que presentaba en ese momento. El vuelo identificado fue el KL592.

Como medida preventiva, las autoridades sanitarias comenzaron a informar a los pasajeros que estaban en esa aeronave. KLM señaló que el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos analiza el caso porque la variante andina del hantavirus puede transmitirse de persona a persona, aunque ese tipo de contagio es considerado muy poco frecuente.

La Organización Mundial de la Salud informó que el brote fue notificado el 2 de mayo y que los casos registrados presentaron fiebre, síntomas gastrointestinales y, en algunos pacientes, una rápida evolución hacia cuadros respiratorios graves. El organismo indicó que la transmisión habitual del hantavirus ocurre por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, aunque la variante andina ya fue asociada en otros brotes con contagios limitados entre personas.

Tres muertes y un crucero bajo investigación

La primera víctima mortal del brote fue un pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril, luego de presentar fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. Su esposa, también pasajera del crucero, desembarcó en Santa Elena con síntomas y luego viajó a Sudáfrica, donde falleció el 26 de abril.

El tercer deceso informado hasta ahora corresponde a otra pasajera que murió el 2 de mayo tras desarrollar síntomas compatibles con neumonía. Mientras tanto, distintos países intentan ubicar y monitorear a pasajeros que dejaron el crucero antes de que el brote fuera detectado plenamente. Reuters informó que tres personas murieron y que ocho son consideradas posibles contagios vinculados al MV Hondius.

Arranca una búsqueda para encontrar a los pasajeros dispersos

La investigación también apunta a reconstruir los movimientos de quienes bajaron del barco durante una escala en Santa Elena. Associated Press informó que la operadora del crucero reconoció que 29 pasajeros dejaron la embarcación el 24 de abril, casi dos semanas después de la primera muerte registrada a bordo.

Aunque el caso generó alarma internacional, los organismos sanitarios insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señaló que los hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas y que las medidas de prevención y control reducen el riesgo de expansión.