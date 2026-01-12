Alerta por contagio de hantavirus: qué es, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae, con distribución mundial y potencial gravedad en seres humanos. En América, puede provocar el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) , una forma clínica severa que requiere detección y atención médica tempranas.

En términos generales, el hantavirus puede generar dos cuadros clínicos graves: la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal , que se registra principalmente en Asia y Europa, y el Síndrome Cardiopulmonar , presente en el continente americano.

La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres , que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales suelen cursar una infección crónica sin síntomas , pero eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces .

En Argentina, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) reconoce dos especies de ortohantavirus asociadas al SCPH: Orthohantavirus andesense y Orthohantavirus mamorense . El primero incluye al virus Andes y otras variantes como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires, mientras que el segundo comprende al virus Laguna Negra. Además, existen otros genotipos circulantes que aún no cumplen con los criterios formales de clasificación.

La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en excreciones de roedores infectados. La transmisión suele producirse al ingresar en el hábitat de estos animales, como zonas silvestres, rurales o suburbanas , así como en peri-domicilios, galpones o depósitos cerrados infestados.

También pueden producirse contagios por:

Contacto directo de secreciones con mucosas (nariz, boca u ojos).

Mordeduras de roedores infectados.

Además, existe evidencia de transmisión de persona a persona, por lo que las secreciones y fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

El Ministerio de Salud de Santa Fe anunció este jueves que un adolescente murió por hantavirus. Foto: Freepik Freepik

Cuáles son los síntomas

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse de forma variable: desde un cuadro leve con fiebre inespecífica hasta formas graves con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Según informan desde la cartera de salud, los síntomas iniciales suelen confundirse con un estado gripal e incluyen:

Fiebre superior a 38 °C

Dolores musculares y cefalea

Escalofríos

Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea

En esta etapa inicial no suele haber compromiso de las vías respiratorias superiores, lo que dificulta el diagnóstico temprano.

Las formas clínicas pueden clasificarse en:

Forma febril indiferenciada.

Formas con compromiso abdominal, renal, hemorrágico o neurológico.

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH).

La detección precoz y la atención médica inmediata son claves para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio:

Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.

Mantener limpios los domicilios y alrededores, evitando la acumulación de basura.

En caso de encontrar un roedor vivo, utilizar trampas y no intentar tocarlo ni golpearlo.

Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con lavandina (hipoclorito de sodio) junto con las superficies en contacto, dejar actuar al menos 30 minutos y retirarlo con guantes.

Desechar el animal de forma segura, enterrándolo a más de 30 centímetros de profundidad o incinerándolo.

La prevención y la información son herramientas fundamentales para reducir el impacto del hantavirus y evitar nuevos contagios.