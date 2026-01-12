Becas Progresar de Anses: comienzan hoy los pagos de enero según terminación de DNI
Anses confirmó el calendario de pagos de Becas Progresar en enero 2026, que inicia el 12 de enero según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de enero de 2026 para los beneficiarios de las Becas Progresar, el programa que acompaña a miles de jóvenes en la finalización de sus estudios y en la formación profesional en todo el país.
El cronograma oficial establece que los cobros se realizarán entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI, y confirma que el monto vigente es de $35.000 por estudiante.
Fechas de cobro de Becas Progresar en enero
Según el calendario publicado por Anses, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1
Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9
El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario y puede consultarse desde Mi Anses, con CUIL y clave de la seguridad social.
Monto vigente de la beca
De acuerdo con la Resolución 388/2025, el monto mensual de las líneas Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo quedó fijado en $35.000. Este importe se mantiene sin cambios para el primer mes de 2026.
Requisitos para acceder a Progresar
Para ser beneficiario del programa, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos principales:
-
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país.
Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, según la línea del programa.
Que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Acreditar la condición de alumno regular y cumplir con las exigencias académicas.
Participar en las actividades complementarias que establece el programa.
Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según la edad.
Qué es el programa Progresar
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano, orientada a garantizar que los jóvenes puedan terminar sus estudios obligatorios, acceder a la educación superior y mejorar su formación profesional, con un acompañamiento económico mensual.