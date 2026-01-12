Becas Progresar de Anses: comienzan hoy los pagos de enero según terminación de DNI

Anses confirmó el calendario de pagos de Becas Progresar en enero 2026, que inicia el 12 de enero según la terminación del DNI.

Anses recordó que el programa busca garantizar igualdad de oportunidades educativas. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de enero de 2026 para los beneficiarios de las Becas Progresar, el programa que acompaña a miles de jóvenes en la finalización de sus estudios y en la formación profesional en todo el país.

El cronograma oficial establece que los cobros se realizarán entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI, y confirma que el monto vigente es de $35.000 por estudiante.

Fechas de cobro de Becas Progresar en enero Según el calendario publicado por Anses, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9 El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario y puede consultarse desde Mi Anses, con CUIL y clave de la seguridad social.

progresar.jpg Los pagos comienzan el lunes 12 y se extienden hasta el viernes 16. Gobierno Nacional Monto vigente de la beca De acuerdo con la Resolución 388/2025, el monto mensual de las líneas Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo quedó fijado en $35.000. Este importe se mantiene sin cambios para el primer mes de 2026.