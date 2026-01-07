Presenta:

SUAF: Anses confirmó el monto de las asignaciones familiares en enero de 2026

Anses oficializó los nuevos montos y topes de las asignaciones familiares del SUAF desde enero de 2026.

Anses confirmó los nuevos valores de las asignaciones familiares en enero de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo oficial los nuevos montos, topes y rangos de las asignaciones familiares en enero del 2026, según lo establecido en la Resolución 380/25.

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

Uno de los puntos centrales es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que define el acceso y el monto a cobrar. Desde enero, el tope máximo del grupo familiar es de $5.146.094, mientras que el límite por cada integrante no puede superar los $2.573.047 brutos. Si uno de los miembros excede ese valor individual, todo el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares.

Asignación por hijo

En cuanto a los montos, la asignación por hijo varía según el IGF y la zona geográfica. Para ingresos de hasta $971.786, el valor general es de $62.765, mientras que para el tramo más alto, entre $1.645.464 y $5.146.094, baja a $13.211. En el caso de hijo con discapacidad, el monto alcanza los $204.361 para el primer rango de ingresos, sin tope de edad, y desciende progresivamente según el nivel de ingresos.

Otros beneficios

También se actualizaron las asignaciones por nacimiento ($73.160), adopción ($437.421) y matrimonio ($109.545), siempre que el IGF no supere el tope máximo vigente. La ayuda escolar anual quedó fijada en $85.000, suma que incluye el refuerzo extraordinario dispuesto por el Decreto 63/25 y se paga por única vez al año.

Nuevo aumento y un bono para beneficiarios de la AUH. Foto: Archivo MDZ
Seg&uacute;n Anses, ning&uacute;n integrante puede superar los $2.573.047 brutos individuales. Foto: Archivo

AUH y Asignación por Embarazo

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social mantienen el esquema de cobro del 80% mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la libreta o la documentación sanitaria correspondiente. Desde Anses recordaron que todos los trámites son gratuitos y que los montos se liquidan según la zona de residencia o de trabajo declarada ante ARCA.

Calendario de pagos de asignaciones familiares

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones Pago Único

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

