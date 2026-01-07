SUAF: Anses confirmó el monto de las asignaciones familiares en enero de 2026

Anses oficializó los nuevos montos y topes de las asignaciones familiares del SUAF desde enero de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo oficial los nuevos montos, topes y rangos de las asignaciones familiares en enero del 2026, según lo establecido en la Resolución 380/25.

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Uno de los puntos centrales es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que define el acceso y el monto a cobrar. Desde enero, el tope máximo del grupo familiar es de $5.146.094, mientras que el límite por cada integrante no puede superar los $2.573.047 brutos. Si uno de los miembros excede ese valor individual, todo el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares.

Asignación por hijo En cuanto a los montos, la asignación por hijo varía según el IGF y la zona geográfica. Para ingresos de hasta $971.786, el valor general es de $62.765, mientras que para el tramo más alto, entre $1.645.464 y $5.146.094, baja a $13.211. En el caso de hijo con discapacidad, el monto alcanza los $204.361 para el primer rango de ingresos, sin tope de edad, y desciende progresivamente según el nivel de ingresos.

Otros beneficios También se actualizaron las asignaciones por nacimiento ($73.160), adopción ($437.421) y matrimonio ($109.545), siempre que el IGF no supere el tope máximo vigente. La ayuda escolar anual quedó fijada en $85.000, suma que incluye el refuerzo extraordinario dispuesto por el Decreto 63/25 y se paga por única vez al año.

Según Anses, ningún integrante puede superar los $2.573.047 brutos individuales. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social mantienen el esquema de cobro del 80% mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la libreta o la documentación sanitaria correspondiente. Desde Anses recordaron que todos los trámites son gratuitos y que los montos se liquidan según la zona de residencia o de trabajo declarada ante ARCA.