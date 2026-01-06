Ayuda Escolar de Anses: cuáles son los requisitos para acceder en 2026
Anses informó los requisitos y montos de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio clave para el inicio de clases.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las condiciones para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio destinado a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. La prestación alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, y se paga una vez al año.
La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico que Anses otorga por cada hijo en edad escolar con el objetivo de contribuir a los gastos vinculados a la educación, como útiles, indumentaria y materiales. En marzo de 2025, el organismo incorporó un refuerzo extraordinario, por lo que el monto vigente asciende a $85.000 por hijo, cifra que se mantiene para 2026.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual
El beneficio corresponde a madres, padres o tutores que tengan hijos a cargo y perciban AUH o Asignación Familiar por Hijo. La prestación alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que concurran a escuelas oficiales o especiales, talleres protegidos, espacios de formación laboral o reciban tratamientos de rehabilitación.
Requisitos para acceder en 2026
Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio presentar el Certificado Escolar todos los años. El trámite debe realizarse hasta el 31 de diciembre, sin excepción. El formulario debe estar completo, sin tachaduras, con letra clara y debidamente firmado por la institución educativa o por el profesional correspondiente en caso de rehabilitación.
Cómo realizar el trámite ante Anses
El trámite se gestiona de manera digital a través de mi Anses. Se debe ingresar a la sección Hijos, generar el Certificado Escolar, imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma. Luego, se debe sacar una foto clara del formulario completo y subirlo nuevamente a la plataforma, ya sea desde la web o la aplicación oficial.
Monto de la Ayuda Escolar Anual
La Ayuda Escolar Anual se paga una sola vez por año, generalmente al comienzo del ciclo lectivo y el monto confirmado es de $85.000 por hijo, siempre que se haya presentado correctamente el Certificado Escolar dentro del plazo establecido.