Anmat confirma retiro de fórmulas Nestlé por posible bacteria que puede afectar a bebés

La Anmat informó que Nestlé inició un retiro voluntario y preventivo de fórmulas lácteas en polvo, tras detectar la posible presencia de una toxina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes, debido a la posible presencia de la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para su elaboración.

La medida alcanza a fórmulas lácteas en polvo de elaboración nacional e importada, comercializadas en el país, y fue comunicada oficialmente el 5 de enero de 2026. Según detalló el organismo, la acción se lleva adelante de manera coordinada con las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro efectivo de los lotes involucrados.

Productos de Nestlé afectados por el retiro Entre los productos de elaboración nacional, fabricados en la provincia de Santa Fe, se encuentran las fórmulas lácteas para lactantes en polvo Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO. En la presentación de 400 gramos (RNE N° 21-114032, RNPA N° 21-130136), los lotes alcanzados por el retiro son 517628872A, con vencimiento el 31 de diciembre de 2026; 524128872A, con vencimiento el 28 de febrero de 2027; y 524728872A, con vencimiento el 31 de marzo de 2027.

En tanto, en la presentación de 800 gramos (RNE N° 21-114032, RNPA N° 21-130136), los lotes involucrados son 517628872A (31 de diciembre de 2026); 522828872A y 524128872A (28 de febrero de 2027); 528928872A, 528928872B y 529028872A (30 de abril de 2027); y 533228872B y 533328872A, ambos con vencimiento el 31 de mayo de 2027.

shutterstock_1188476473 La bacteria Bacillus cereus puede provocar síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea y dolor abdominal. Foto: Anmat En cuanto al producto importado desde Suiza incluido en el retiro preventivo, se trata del alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes Nestlé Alfamino, en presentación de 400 gramos. El producto cuenta con RNE N° 00-014591 y RNPA N° 079-00-022965, y el lote alcanzado es el 51690017Y1, con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2027.