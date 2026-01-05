Plazo fijo: banco por banco, las ganancias que se obtienen a 30 días en enero

El plazo fijo vuelve a posicionarse como una opción atractiva en enero para aquellos ahorristas que buscan previsibilidad y bajo riesgo en sus inversiones. En el primer mes del año, varias entidades ajustaron sus tasas nominales anuales (TNA) que mejora el rendimiento de este instrumento tradicional.

Uno de los principales beneficios del plazo fijo es que permite conocer de antemano cuánto se va a cobrar al vencimiento, algo especialmente valorado en contextos de incertidumbre. Además, puede constituirse de manera simple desde el homebanking y, en muchos casos, incluso sin ser cliente del banco.

Entre los bancos más importantes del sistema financiero, Banco Nación y Banco Macro, con una TNA del 23,5%, permiten obtener una ganancia aproximada de $19.583 en solo 30 días al invertir $1.000.000. En una línea similar se ubica ICBC Argentina, que ofrece el mismo rendimiento mensual.

Por su parte, Banco Provincia, con una tasa del 22%, deja una ganancia cercana a los $18.333, mientras que Banco Credicoop, con una TNA del 23%, permite alcanzar unos $19.167 en el mismo período. En tanto, Banco Ciudad, con una tasa algo más baja del 20,5%, genera un rendimiento mensual aproximado de $17.083.

En el caso de los bancos privados tradicionales como Santander, Galicia y BBVA, que mantienen una TNA del 21%, la ganancia por un depósito de $1.000.000 a 30 días ronda los $17.500, una cifra menor, pero que sigue siendo elegida por quienes priorizan respaldo y solidez institucional.

Bancos que pagan más y captan a los ahorristas

Aunque no forman parte del grupo de mayor volumen de depósitos, varias entidades más pequeñas ofrecen tasas superiores al promedio. Bancos como Bica, CMF, Meridian, VOII y Reba, con tasas del 28%, permiten obtener alrededor de $23.333 en un mes, mientras que Crédito Regional, para no clientes, llega a una ganancia cercana a los $23.750, una de las más altas del mercado.

Un instrumento que vuelve a ser competitivo

Con rendimientos mensuales que ya superan el 2% en varios bancos y una inflación que se proyecta en niveles similares, el plazo fijo vuelve a ser considerado por muchos ahorristas como una herramienta válida para cuidar el poder adquisitivo del dinero en el corto plazo. La clave, una vez más, está en comparar tasas y elegir la entidad que mejor combine rentabilidad y confianza.