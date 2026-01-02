El plazo fijo recupera atractivo: qué bancos ofrecen las mejores tasas

Luego de varias semanas de tasas en descenso, el plazo fijo tradicional volvió a mostrar señales de recuperación y empieza a ganar terreno entre los ahorristas. El cambio de tendencia se da en un contexto marcado por una desaceleración inflacionaria, ya que las estimaciones privadas ubican la inflación de enero en torno al 2% y por ajustes al alza en las tasas que ofrecen los bancos .

En este escenario, varias entidades financieras incrementaron sus rendimientos entre medio punto y un punto porcentual, lo que mejora la relación entre tasa e inflación y vuelve a posicionar al plazo fijo como una alternativa conservadora para resguardar el capital en pesos.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas muestran ajustes puntuales, aunque todavía se mantienen en niveles más bajos que los de entidades medianas y financieras digitales. Actualmente, el Banco Nación y el Banco Macro ofrecen una TNA del 23,5%, mientras que el ICBC también se ubica en ese nivel. El Banco Provincia paga 22% y el Credicoop alcanza el 23%, tanto para clientes como para no clientes.

En tanto, Santander, Galicia y BBVA continúan en torno al 21%, y el Banco Ciudad se mantiene como uno de los más conservadores, con una TNA del 20,5%.

Donde se observa mayor competencia es entre los bancos que permiten constituir plazos fijos online, incluso sin ser cliente. Allí, las tasas llegan hasta el 28,5% TNA. Crédito Regional encabeza el ranking para no clientes con ese rendimiento, seguido por Banco Bica, CMF, Meridian, Voii y Reba, todos con tasas del 28%.

La inflación estimada en 2% para enero impulsa el interés en plazos fijos. Foto: Shutterstock

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock

También se destacan Banco del Sol (27,5%), Banco Mariva y Banco Córdoba (27%), mientras que otras entidades como Bibank, Banco Julio y Banco de Corrientes ofrecen tasas que oscilan entre el 24,5% y el 26%.

Inflación más baja y retorno del interés

La expectativa de una inflación mensual cercana al 2% es uno de los factores que explica el renovado interés por el plazo fijo. Con tasas que vuelven a acercarse al 25% o incluso superarlo, el instrumento empieza a ofrecer rendimientos reales menos negativos e incluso positivos en algunos casos.

Si bien sigue lejos de ser una inversión de alto rendimiento, el plazo fijo vuelve a ganar atractivo para perfiles conservadores que priorizan previsibilidad y bajo riesgo, especialmente en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.