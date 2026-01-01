Anses: el grupo de beneficiarios que en enero puede superar los $500.000
La Anses confirmó los montos de la AUH y Tarjeta Alimentar en enero: algunas familias pueden superar los $500.000 con los beneficios acumulados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 2,47%, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. El incremento impacta también en la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y en los montos que se perciben junto a la Tarjeta Alimentar.
AUH y AUH por discapacidad
Con esta actualización, el monto total de la AUH asciende a $125.518 por hijo, aunque Anses deposita de manera mensual el 80% ($100.414), mientras que el 20% restante se cobra tras la presentación de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el haber sube a $408.705.
Te Podría Interesar
Cuánto se recibe por Tarjeta Alimentar en enero
En paralelo, se mantienen los valores de la Prestación Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria:
- $52.250 para familias con un hijo.
- $81.936 para quienes tienen dos hijos.
- $108.062 para familias con tres o más hijos.
También perciben este beneficio las personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo y las titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos.
El grupo que supera los $500.000
De esta manera, los totales a cobrar en enero quedan conformados por la suma de la AUH (80%) y la Tarjeta Alimentar:
- Una familia con un hijo percibirá $152.664.
- Con dos hijos, $282.764.
- Con tres hijos, $409.304.
- Con cuatro hijos, $509.718.
Así, las familias con cuatro hijos que cobran AUH más Tarjeta Alimentar son el grupo de beneficiarios que en enero supera los $500.000.
Recordatorio de Anses
Desde el organismo recordaron que la Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática, en la misma cuenta y fecha que la asignación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales. No obstante, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi Anses, para evitar demoras o inconvenientes en el cobro.