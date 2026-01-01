Anses: el grupo de beneficiarios que en enero puede superar los $500.000

La Anses confirmó los montos de la AUH y Tarjeta Alimentar en enero: algunas familias pueden superar los $500.000 con los beneficios acumulados.

La Anses actualizó los valores de la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 2,47%, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. El incremento impacta también en la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y en los montos que se perciben junto a la Tarjeta Alimentar.

AUH y AUH por discapacidad Con esta actualización, el monto total de la AUH asciende a $125.518 por hijo, aunque Anses deposita de manera mensual el 80% ($100.414), mientras que el 20% restante se cobra tras la presentación de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el haber sube a $408.705.

Cuánto se recibe por Tarjeta Alimentar en enero En paralelo, se mantienen los valores de la Prestación Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para quienes tienen dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos. También perciben este beneficio las personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo y las titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos.

Anses publicó las fechas de pago de Tarjeta Alimentar. Foto: Shutterstock El aumento del 2,47% impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Shutterstock El grupo que supera los $500.000 De esta manera, los totales a cobrar en enero quedan conformados por la suma de la AUH (80%) y la Tarjeta Alimentar: