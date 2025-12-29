Anses confirmó una novedad clave de la Libreta AUH 2025: los detalles
En un comunicado, Anses confirmó datos muy importantes sobre el plazo de presentación de la Libreta AUH.
Este lunes, la Anses confirmó que extenderá finalmente hasta marzo del 2026 el plazo para presentar la Libreta AUH 2025. Se trata de una medida que facilitará a los beneficiarios el cobro del 20% acumulado para obtener una ayuda extra por parte del organismo nacional. Cómo hacer el trámite.
"Extendimos hasta el 31 de marzo el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20% acumulado. Podés hacerlo a través de mi ANSES, en los operativos de atención o en nuestras oficinas sin turno previo", confirmaron oficialmente desde Anses este lunes en un comunicado oficial.
Todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación. La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También te permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.
Cómo presentar la Libreta AUH de Anses por internet
Este año Anses simplificó la presentación y ahora se puede hacer por internet a través de mi Anses o nuestra app. Recordá que el único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que generás por mi Anses.
Para presentar el trámite en tiempo y forma hay que seguir una serie de pasos previos:
- Ingresá a Mi Anses: allí colocá tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés usar la app mi Anses.
- Consultá la información de la Libreta: en la sección Hijos > Libreta AUH revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que recibís la AUH.
- Generá la Libreta: en caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla a tu mail.
- Hacé completar la Libreta: imprimí la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.
Pasos finales
Una vez que finalices ese punteo, deberás subir la Libreta completa. Luego, cuando tengas la Libreta completa y firmada, sacale una foto, siguiendo estas recomendaciones:
- Elegí una superficie plana y bien iluminada
- Al tomar la foto asegurate de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario
- El papel no tiene que estar arrugado
- Asegurate de que la imagen no esté movida o borrosa
- La foto debe tener un peso menor a 3 MB
- El único formato válido es JPG