Anses confirmó una novedad clave de la Libreta AUH 2025: los detalles

En un comunicado, Anses confirmó datos muy importantes sobre el plazo de presentación de la Libreta AUH.

Anses recordó a sus beneficiarios que tienen tiempo de presentar la Libreta AUH hasta fines de marzo Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Este lunes, la Anses confirmó que extenderá finalmente hasta marzo del 2026 el plazo para presentar la Libreta AUH 2025. Se trata de una medida que facilitará a los beneficiarios el cobro del 20% acumulado para obtener una ayuda extra por parte del organismo nacional. Cómo hacer el trámite.

"Extendimos hasta el 31 de marzo el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20% acumulado. Podés hacerlo a través de mi ANSES, en los operativos de atención o en nuestras oficinas sin turno previo", confirmaron oficialmente desde Anses este lunes en un comunicado oficial.

Todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación. La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También te permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Anses: cómo realizar el trámite de la libreta AUH. Foto: Analía Melnik/MDZ Anses: cómo realizar el trámite de la libreta AUH. Foto: Analía Melnik/MDZ Cómo presentar la Libreta AUH de Anses por internet Este año Anses simplificó la presentación y ahora se puede hacer por internet a través de mi Anses o nuestra app. Recordá que el único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que generás por mi Anses.

Para presentar el trámite en tiempo y forma hay que seguir una serie de pasos previos: